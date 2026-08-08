  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in güvenlik doktrini nasıl sarsıldı 100 yıllık algı 7 Ekim’de yıkıldı Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi İyi Parti kapıya taktı! Provokasyona mı soyunacaksınız? Ali Karahasanoğlu İP’e fena yüklendi Amerika hep şişirilmiş bir balondan ibaretti! Salgın büyüyor: Virüs mutasyona uğradı! Suudi Arabistan’dan “Mekke Savunma Anlaşması” mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı! Pezeşkiyan'dan ABD'ye rest: Teslim olmamızı istiyorlarsa savaşacağız! Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı! 'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'
Aktüel Çocuklar suça sürüklenmeden erken müdahale edilecek
Aktüel

Çocuklar suça sürüklenmeden erken müdahale edilecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çocuklar suça sürüklenmeden erken müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi arasında “Suça Sürüklenen Çocuklar için Onarıcı Adalet ve Koruyucu/Önleyici Perspektif: Disiplinler Arası ve Dijital Destekli Bütünleşik Model Geliştirilmesi Projesi” için protokol imzalandı.

HABER MERKEZİ

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İstanbul TTO), çocuk adalet sisteminde köklü değişim başlatacak bir protokole imza attı. “Suça Sürüklenen Çocuklar için Onarıcı Adalet ve Koruyucu/Önleyici Perspektif: Disiplinler Arası ve Dijital Destekli Bütünleşik Model Geliştirilmesi” projesiyle, çocukların geleneksel cezalandırıcı yaklaşımlar yerine teknoloji odaklı bir ekosistemle rehabilite edilmesi hedefleniyor.

İLK ETAPTA ÜMRANİYE’DE 100 ÇOCUĞA ULAŞILACAK 

Nüfus yoğunluğu ve risk analizleri göz önünde bulundurularak projenin pilot bölgesi Ümraniye olarak belirlendi. Ümraniye Kaymakamlığı koordinasyonunda; emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı, aile müdürlüğü, eğitim kurumları ve yerel yönetimler tam bir iş birliğiyle sahada olacak. Bir yıl sürecek pilot uygulamada, en az 100 suça sürüklenen çocuk ve ailesine ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında çocukların sosyal çevreleri analiz edilerek suça yönelme nedenleri kaynağında çözülecek. Ayrıca, madde bağımlılığı saptanan çocuklar Yeşilay iş birliğiyle tedavi süreçlerine yönlendirilerek aylık olarak takip edilecek. Taner Akkuş’un saha koordinatörlüğünü üstlendiği bu stratejik girişim, eğitim ve spor faaliyetleri aracılığıyla çocukların topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor. İletişim ve Saha Koordinatörlüğü görevini yürütecek olan Akkuş; mülki idareler, kamu kurumları, muhtarlıklar ve STK’lar arasında kesintisiz bir koordinasyon ağı kurarak saha ekiplerinin sevk ve idaresinden vaka yönetimine kadar tüm operasyonel süreçleri yönetecek. Diğer yandan Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya liderliğindeki akademik kadro ile İstanbul TTO’nun yazılım ekiplerinin ortaklaşa geliştireceği teknolojik altyapı, vaka takibinde gerçek zamanlı veri akışı sağlayacak.

 

YAPAY ZEKÂ VE OYUNLAŞTIRMA DEVREDE 

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri de yenilikçi teknolojik altyapısıdır. Geliştirilen Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Sistemi, çocukların suça geri dönme riskini analiz ederken, cinsiyet veya köken gibi önyargılardan arındırılmış bir algoritmik güvence sunacak. Bununla birlikte, uzman gözlemiyle teyit edilmeyen hiçbir skor hukuki bir karar oluşturmayacak. Çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilen Oyunlaştırılmış Mobil Uygulama ise çocukların pedagojik müdahalelere karşı direncini kırarak görev odaklı bir eğitim modeli sunacak.

 

VERİLER GÜVENCE ALTINDA VE HEDEF TÜM TÜRKİYE 

Hassas çocuk verileri, KVKK uyumlu ve şifreli altyapılarda tamamen anonimleştirilerek korunacak. Teknik omurgası İstanbul TTO Genel Müdürü Mehmet Besim Müftüoğlu ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya liderliğindeki akademik kadro tarafından yönetilen proje, çocuk koruma mevzuatındaki iyileştirmeler için ilgili bakanlıklara bilimsel bir veri seti sunacak. Ümraniye’den sonra modelin önce İstanbul’a, ardından tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar
Gündem

Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar

Tekirdağ’da parti teşkilatlarını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel ve Yeni Parti’ye geçen milletvekillerine..
Su faturasını ödemeyenler MHP’li başkanı isyan ettirdi: Başka çare kalmadı…
Gündem

Su faturasını ödemeyenler MHP’li başkanı isyan ettirdi: Başka çare kalmadı…

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde su faturalarını ödemeyen vatandaşlara seslenen MHP'li Belediye Başkanı Erkan Çağlar, ..
Şamil Tayyar’ın, Çiçek’e ihraç talebine yorumu: İtirafname karşısında CHP doğrusunu yapmış
Gündem

Şamil Tayyar’ın, Çiçek’e ihraç talebine yorumu: İtirafname karşısında CHP doğrusunu yapmış

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Şamil Tayyar, CHP Genel Merkezi’nin yolsuzluktan tutuklanan ve rezil Whatsapp yazışmaları tepki çeken Mende..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23