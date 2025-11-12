Çocuklar mutlaka emin ellerde olmalı: Sosyal medyaya yaş kriteri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen TBMM çalışanı Saliha Akkaş'ın hırkası ve fotoğrafının yer aldığı pano ve diğer CHP milletvekilleri de Van’da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili dövizlerle katıldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığının her haneye ulaşan bir hizmet sorumluluğu taşıdığını, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve sosyal yardımlardan yararlanan tüm vatandaşlara geniş bir hizmet alanında faaliyet yürüttüklerini söyledi. Bakan Göktaş, aile kurumunun medeniyetin temeli olduğuna değinerek, "Bu nedenle aileyi korumak ve güçlendirmek, bir sosyal politika olmanın ötesinde, tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize karşı bir sorumluluktur. Bu sorumluluk, Anayasamızın 41'inci maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Fakat bugün, elimizdeki veriler, aile ve nüfus yapısında önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Evlilik yaşı ile boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı yüzde 20’ye ulaşmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi doğurganlık hızımız gerilemiş, aile kurumunun ve demografik yapının güçlendirilmesi artık, toplumsal bir öncelik haline gelmiştir. Bu bağlamda, 2025 yılında kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

2025 AİLE YILI BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

2025 Aile Yılı kapsamında önemli politikaların hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yaygınlaştırılıp 49 bin 112 çifte 7 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini de belirterek, "Bunun yanı sıra pek çok sektörde yaptığımız 1925 indirim anlaşmasıyla, çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. Projeden daha fazla gencimizin yararlanması için gelir şartını güncelledik. 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin geri ödemelerine, her çocuk için 12 ay erteleme imkanı getirdik. Kredi miktarını; 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin liraya, 26 ila 29 yaşlarındaki gençlerimiz için 200 bin liraya yükselttik. Bu yıl doğum yardımı sisteminde de önemli bir reform yaptık. İlk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya çıkardık. 2’nci çocuk için her ay 1500 lira; 3’üncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin lira veriyoruz. Doğrudan annelerin hesabına yatırdığımız destekleri, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar sürdüreceğiz. Mayıs ayından bugüne kadar, 567 bin 546 çocuk için 5,86 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki; bu köklü politikalar sayesinde, 2025 Aile Yılı, aile kurumunu güçlendiren, aile değerlerini ve dayanışmayı yeniden canlandıran bir dönüm noktası olacak" diye konuştu.

KOMŞU ANNE' PROJEMİZİN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ

Bakan Göktaş, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirildiğini ve bu sayede 105 bin 598 çocuğun güvenli bir gelecek kurması için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Göktaş, "Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeşilay ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde 'Güçlendirici Bakım Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Bu modelle, suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi tamamlanan çocuklarımıza yönelik destekleyici hizmetleri daha bütüncül bir yapıya kavuşturuyoruz. 'Çocuklar Güvende Programı' ile risk altındaki çocuklarımıza ve ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 2017’den beri 325 bin 733 çocuk için izleme ve değerlendirme süreci yürüttük. Bakanlığımız denetimindeki 2 bin 377 kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübünden 82 bin 837 çocuğumuz faydalanırken, bunlardan 3 bin 99 çocuğumuza ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Öte yandan, ev temelli çocuk bakım hizmet modeli olan 'Komşu Anne' projemizin pilot hazırlık çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.

ZARARLI İÇERİKLERE MÜDAHALE EDİYORUZ

Çocukların dijital dünyanın sunduğu güvenli imkanlardan yararlanabilmesi için koruyucu çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Göktaş, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla, zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Öte yandan, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz. Çocuk İçin Dost Uygulamalar, yani DUY ihbar platformuyla, çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ediyoruz. Bugün, 81 ilimizde 46 bin 996 üyeye ulaşan Çocuk Hakları komitelerimizle, çocuklarımızın hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz" dedi.

YAŞLI NÜFUS 2040'DA YÜZDE 16'YI AŞACAK

Bakan Göktaş, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını ve bu nedenle yeni politikalar geliştirmenin zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, "Yaşlı nüfus oranının ülkemizde 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları anlamak üzere, 24 bin 697 kişiyle yaptığımız görüşmelerle 'Yaşlılık Saha Araştırması'nı gerçekleştirdik. Ayrıca, 81 ilimizde çalıştaylar düzenledik. Elde ettiğimiz bulguları, tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz '2'nci Yaşlılık Şurası'nda ele alacağız. Şuradan çıkacak sonuçlarla birlikte yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız" dedi.

KADINA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddet konusunun siyaset üstü mesele olduğunu dile getirerek, "Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda sürdürüyoruz. Bu anlayışla, şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve faillerin cezalandırılması için bütüncül ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi, her zaman siyaset üstü bir anlayışla ele aldık. 6284 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemelerle, şiddetle mücadelede, dünyada eşi benzeri olmayan güçlü bir yasal altyapı oluşturduk. 'Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle şiddet eylemlerine yönelik caydırıcı mekanizmaları daha da artırdık. 81 ilde avukatlarımızla her türlü şiddet, tehdit, istismar, ısrarlı takip vakaları ve iddiaları büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Mağdurların korunması ve faillerin en ağır şekilde ceza alması için açılan davalara hukuk hizmetlerimizle müdahil oluyoruz. Bu süreçte, tüm paydaşların katılımıyla 5’er yıllık dönemlerle uygulamaya koyduğumuz 4 Ulusal Eylem Planı bizler için önemli bir yol haritası oldu. 5'inci Eylem Planımızı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açıklayacağız. Bunun yanı sıra 10 yıl aradan sonra 'Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nı 18 bin 275 kadınla yapılan görüşmeyle tamamladık. Araştırmada, dijital şiddet ve ısrarlı takibe ilişkin ilk kez kapsamlı veriler elde ettik. Yeni Eylem Planımızı da dijital şiddet dahil olmak üzere, kadınların bugün karşılaştığı tehditlere ve geleceğin risklerine yanıt verecek biçimde hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, ayrıca 2026 yılı bütçesinin toplam 531 milyar 905 milyon lira olduğunu dile getirdi. Göktaş'ın sunumlarının ardından toplantı milletvekillerinin görüş ve önerileriyle devam ediyor.