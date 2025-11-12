Ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini değiştirecek uygulama: Türkler yaptı ABD ve Japonya peşine düştü

BU, SADECE TÜRKİYE'YE AİT BİR İHTİYAÇ DEĞİL: Seven, ebeveynliğin her ülkede dönüşüm yaşadığına işaret ederek, "Aslında bu, sadece Türkiye'ye ait bir ihtiyaç değil global bir ihtiyaç. Akademisyen olarak sahadan gelen sorular, talepler ve çözüm ihtiyacı, bizi bu uygulamayı geliştirmeye yönlendirdi." dedi. Projelerini TÜBİTAK’a sunduklarını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirten Seven, İstanbul Üniversitesi ve Entertech İstanbul Teknokent’ten ticarileşme sürecinde önemli destek aldıklarını söyledi. Seven, uygulamanın iç pazardaki performansına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Biz, ürünü piyasaya sürdükten hemen sonra bin indirme ve 100'den fazla abonelik oldu. Halihazırda 500 abonemiz var. Geri dönüşler çok iyi oldu. Özellikle kurumlardan da bununla alakalı ortaklık teklifleri gelmeye başladı. Şu anda birtakım işbirlikleri yapıyoruz ve özellikle hem kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda satışlarımızı devam ettiriyoruz. Ürünü tamamen kendi yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirdik. Bu işin içinde yazılım olduğu için yurt dışından çalışan firmalardan da destek alınabiliyor ama bizim çalışanlarımız ve destek aldığımız bütün hizmetler, Türkiye içerisinden gerçekleşti."