Ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini değiştirecek uygulama: Türkler yaptı ABD ve Japonya peşine düştü
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Seven’in yerli girişimi, ebeveynlere çocuk gelişimi konusunda kişisel rehberlik sunan mobil uygulamayla küresel ilgi odağı haline geldi. ABD ve Japonya’dan gelen yoğun talep, projenin uluslararası başarısını gösteriyor. Seven, Ebeveynlik yaklaşımlarının teknolojiyle hızla değiştiğini, bu doğrultuda 10 yıllık altyapı çalışması sonucunda yeni nesil mobil uygulama geliştirdiklerini dile getirdi. Projenin üzerinde yaklaşık 2,5 yıldır çalıştıklarını belirten Seven, şunları kaydetti: "Amacımız, özellikle ebeveynlere çocuklarıyla ilgili ihtiyaçlarını giderecek, onların sıkıntılarını, problemlerini, çocuklarıyla etkileşimlerini, ilişkilerini güçlendirecek mobil uygulama geliştirmekti. Burada hem ebeveynlerin hem çocukların eğitilmesiyle alakalı kapsamlı uygulama geliştirme hedefiyle yola çıktık." Proje için 2023 itibarıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Seven, 2024 sonunda şirketleşme sürecine girdiklerini ve bu yıl itibarıyla da uygulamanın mobil mağazalarda satışa sunulduğunu anlattı.