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Ekonomi Çocuklar için yepyeni bir ürün: “Dijital Kâşif”
Ekonomi

Çocuklar için yepyeni bir ürün: “Dijital Kâşif”

Kuveyt Türk, çocuklara özel tasarladığı Dijital Kâşif ürünlerini müşterilerine sundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:44:00 -
Çocuklar için yepyeni bir ürün: “Dijital Kâşif”

Dijital Kâşif Katılma Hesabı, Dijital Kâşif Kart ve Dijital Kâşif Mobil Uygulamadan oluşan yeni ürünler sayesinde çocuklar artık hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için birikim yapabiliyor hem de finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirebiliyor.

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Değişen şartlara göre şekillenen müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz finansal ürün ve hizmetlerimizi etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturuyoruz” dedi. Oral, şunları söyledi: “Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji ve inovasyon eksenli çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla önemli başarılara imza atıyor ve bu sayede sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında bu kez geleceğimizin meşaleleri olarak gördüğümüz çocuklarımız için yepyeni ürünlerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü çocukların bilinçli bir şekilde yetiştirilmesi durumunda dünyayı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Çocukların keşif ruhundan ilhamla hazırladığımız ‘Dijital Kâşif’ ürünlerimiz sayesinde çocuklarımıza tasarrufu, bilinçli tüketimi ve finansal okuryazarlığı öğretmeyi ve bu sayede çocukların finans konusunda bilinçli bir şekilde yetiştirilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Kuveyt Türk olarak çocukları bilinçli tüketime, ebeveynleri de çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet ediyoruz.”

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