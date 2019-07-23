Çocuklar için yapıldı, büyükler tadını çıkarıyor

Aydın Efeler’deki çocuk parklarında çocuklar için yapılan pek çok oyuncak çocuklardan ziyade yetişkinler tarafından kullanılıyor. Güvenliğin de ciddi sıkıntı olduğu parklarda, pek çok çocuk yetişkinlerden fırsat bulamıyor.

Cumhuriyet Mahallesi Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi karşısında yeni yapılan kara trenli çocuk parkında çocuklar yerine daha çok yetişkinler oynuyor. Denetimsizlikten ve yetişkinlerin duyarsızlığından dert yanan pek çok anne, çocukları parklara yalnız başına göndermeye bile çekindiklerini belirterek yetişkinlerden anlayış beklediklerini dile getirdiler. Bazı anneler parklarda sorumlularca daha sıkı denetim yapılmasını ve güvenlik kameraları ile çocukların oyun alanlarının denetlenmesini isteyerek “Yaşanan pek çok kötü olayı aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Oyun esnasında bile 75-80 kiloluk bir yetişkin ile 20-25 kiloluk bir çocuğun çarpışması sonuç çocuklar ciddi yaralanma yaşayabilir. Bu nedenle çocuk parklarının çocuklara bırakılmasını istiyoruz. Yetişkinlerin çocuklarla aynı zamanda parkta oyun oynaması önlenmeli” diye konuştular.