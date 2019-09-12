Çocukların abur cubur yemesi sakıncalıdır ve bu sebeple bazı ebeveynler çocuklarına abur cubur vermekten kaçınır. Abur cubur yerine sağlıklı atıştırmalıklar hazırlanırsa çocuğun ısrarlı abur cubur isteğine çözüm bulunmuş olunur. Çocuklar için sağlıklı cips nasıl yapılır? Çocuklar için sağlıklı cips tarifi

Çocuklar için sağlıklı cips tarifi

1 büyük boy tam buğday tortilla ekmeğini, kare veya üçgen şeklinde dilimleyin. 1 çorba kaşığı kekik, 1 çimdik karabiber, 1 çimdik toz kırmızıbiber ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve dilimlenen tortilla ekmekleri derin bir kapta karıştırın. Karışıma bulanmış tortilla dilimleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tek tek yerleştirin, önceden ısıtılmış 250 derece fırında 3-4 dakika ön yüzleri ve 3-4 dakika arka yüzleri pişirin. 1-2 avuç ev yapımı cipsi ara öğün olarak çocuklara verebilirsiniz. Tortilla ekmekleri karbonhidrat içerdiğinden ev cipsi de sınırlı tüketilmeli.