thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Çocuklar için eğlenceli etkinlikler

Aşağıda gösterilen aktiviteler, el işçiliğiyle birlikte çocukların, pratik yeteneklerini de geliştirecek. İşte çocuğunuzla yapabileceğiniz eğlenceli etkinlikler...

27 Aralık 2018 Perşembe 21:05
Çocuklar için eğlenceli etkinlikler

GÜLERYÜZLÜ ANAHTARLIK

En sevdiğiniz ifadeye uygun renkte keçe

Keçeyle eşleşecek renkte ip

Anahtar başlığı ve tutturucu

Eğer karakterlerin içini doldurmak isterseniz, yün ya da pamuk 

YAPILIŞI

Kumaşı kesmek için yuvarlak bir cismi kalıp olarak kullanın ve istediğiniz büyüklükte iki adet birbirinin eşi keçeyi kesin.

Ardından bir yüzün üzerinde detayları çalışın. Kestiğiniz minik parçaları yapıştırarak ya da dikerek en sevdiğiniz gülen yüzü oluşturun

Sonra, eğer ki gülen yüzün içini doldurmak isterseniz, yün parçalarıyla ya da pamukla doldurun ve iki parçayı birbirine dikin.

Anahtar başlığını ve tutturucuyu küçük bir kumaş parçasıyla ana parçaya dikin vee, hazır!

KOKULU KESECİKLER

MALZEMELER

İstediğiniz büyüklükte kare kumaş parçaları

Dikmek için gereken malzemeler, iğne, iplik ya da dikiş makinesi

Güve savar lavanta tomurcukları 

YAPILIŞI

Kumaşı birbirinin eşi olacak şekilde kesin, eğer isterseniz sürfile makasıyla da kesebilirsiniz.

Birbirinin eşi olan parçaları, lavanta tomurcuklarıyla doldurarak dikimini gerçekleştirin.

Bu küçük kesecikleri, çekmecelerin altına ya da yastıkların altına koyarak mis gibi kokular duyarak uyuyabilirsiniz!

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya’da kilisede silahlı soygun: 5 yaralı
    1. Avusturya’da kilisede silahlı soygun:..
    2. İngiltere'den İsrail'in yeni yerleşim..
    3. "Ben Hızır'ım" diyen dolandırıcı..
    4. CHP'li isimden ilginç dua: Allah..
    5. Süper Loto çekildi (2)
    6. Emir geldi! Komandolar sınır ötesi..
    7. Süper Loto çekildi (1)
    8. "İhracatçılardan beklentim katma..
    9. Genelkurmay çatı davası
    10. Dopamin hakkında her şey
    11. Su kefirini duydunuz mu?
    12. Ev fiyatlarını uçuracak! Çimento..
    13. "Dünyadaki kavganın nedeni doğal..
    14. Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    15. Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?
    16. Oksijenli suyun ilginç kullanım alanları
    17. Kış mevsiminde çok terliyorsanız…
    18. Ekip otosunda tecavüze istenen ceza..
    19. Akıncı üssü darbe girişimi davası
    20. Trump 'parayı onlar ödeyecek' demişti!..
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!