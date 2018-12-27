Çocuklar için eğlenceli etkinlikler
Aşağıda gösterilen aktiviteler, el işçiliğiyle birlikte çocukların, pratik yeteneklerini de geliştirecek. İşte çocuğunuzla yapabileceğiniz eğlenceli etkinlikler...27 Aralık 2018 Perşembe 21:05
GÜLERYÜZLÜ ANAHTARLIK
En sevdiğiniz ifadeye uygun renkte keçe
Keçeyle eşleşecek renkte ip
Anahtar başlığı ve tutturucu
Eğer karakterlerin içini doldurmak isterseniz, yün ya da pamuk
YAPILIŞI
Kumaşı kesmek için yuvarlak bir cismi kalıp olarak kullanın ve istediğiniz büyüklükte iki adet birbirinin eşi keçeyi kesin.
Ardından bir yüzün üzerinde detayları çalışın. Kestiğiniz minik parçaları yapıştırarak ya da dikerek en sevdiğiniz gülen yüzü oluşturun
Sonra, eğer ki gülen yüzün içini doldurmak isterseniz, yün parçalarıyla ya da pamukla doldurun ve iki parçayı birbirine dikin.
Anahtar başlığını ve tutturucuyu küçük bir kumaş parçasıyla ana parçaya dikin vee, hazır!
KOKULU KESECİKLER
MALZEMELER
İstediğiniz büyüklükte kare kumaş parçaları
Dikmek için gereken malzemeler, iğne, iplik ya da dikiş makinesi
Güve savar lavanta tomurcukları
YAPILIŞI
Kumaşı birbirinin eşi olacak şekilde kesin, eğer isterseniz sürfile makasıyla da kesebilirsiniz.
Birbirinin eşi olan parçaları, lavanta tomurcuklarıyla doldurarak dikimini gerçekleştirin.
Bu küçük kesecikleri, çekmecelerin altına ya da yastıkların altına koyarak mis gibi kokular duyarak uyuyabilirsiniz!
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