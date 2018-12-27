Çocuklar için eğlenceli etkinlikler

GÜLERYÜZLÜ ANAHTARLIK

En sevdiğiniz ifadeye uygun renkte keçe

Keçeyle eşleşecek renkte ip

Anahtar başlığı ve tutturucu

Eğer karakterlerin içini doldurmak isterseniz, yün ya da pamuk

YAPILIŞI

Kumaşı kesmek için yuvarlak bir cismi kalıp olarak kullanın ve istediğiniz büyüklükte iki adet birbirinin eşi keçeyi kesin.

Ardından bir yüzün üzerinde detayları çalışın. Kestiğiniz minik parçaları yapıştırarak ya da dikerek en sevdiğiniz gülen yüzü oluşturun

Sonra, eğer ki gülen yüzün içini doldurmak isterseniz, yün parçalarıyla ya da pamukla doldurun ve iki parçayı birbirine dikin.

Anahtar başlığını ve tutturucuyu küçük bir kumaş parçasıyla ana parçaya dikin vee, hazır!

KOKULU KESECİKLER

MALZEMELER

İstediğiniz büyüklükte kare kumaş parçaları

Dikmek için gereken malzemeler, iğne, iplik ya da dikiş makinesi

Güve savar lavanta tomurcukları

YAPILIŞI

Kumaşı birbirinin eşi olacak şekilde kesin, eğer isterseniz sürfile makasıyla da kesebilirsiniz.

Birbirinin eşi olan parçaları, lavanta tomurcuklarıyla doldurarak dikimini gerçekleştirin.

Bu küçük kesecikleri, çekmecelerin altına ya da yastıkların altına koyarak mis gibi kokular duyarak uyuyabilirsiniz!