Çocuklar hem dinlensin hem öğrensin

Çocukların Kovid-19 salgın döneminde edindikleri alışkanlıkları devam ettirdiklerini vurgulayan Eraslan, “Örneğin tehlikeli dijital oyunlar. Oyunlar şiddet öğreten, kişileri, çocukları şiddette karşı duyarsızlaştıran bir özelliğe sahip. Anne ve babaların özellikle çocukların oyun alışkanlıklarına dikkat etmeleri gerekmektedir” dedi.

Eraslan, yaz tatilinin, yaz saatlerinin kıymetli zamanlar olduğunu ve elbette çocukların bu dönemde dinleneceğini belirterek, “Günü planlamak çok önemli. ‘Dijital dünyadan tamamen kopsunlar’ demiyoruz. Kontrollü bir şekilde çocukların bilgi ve becerilerini artıracak oyunlar, uygulamalar ve sitelere girmelerini önermekteyiz. Yasaklamak, engellemek ve bir ceza gibi bunları kullanmak, çocukları bu işe daha çok motive etmektedir” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla kaliteli zaman geçirmek, onlara rehberlik yapmak ve mümkünse de doğada eğitici oyunlar oynamak gerektiğine dikkati çeken Eraslan, “En azından bir spor dalına çocukları yönlendirmemiz gerekiyor. Devletin ortaya koyduğu çeşitli kurslarda çocukları motive edici ortamların sağlanması gerekmektedir. Çocukları odalarında tablet ve cep telefonları ile yalnız bırakmayalım çünkü o dünyanın faydalı olduğu kadar, zararlı boyutu var. Dijital dolandırıcıların en çok kullandıkları alanlardan birisi sosyal medyadır. Oradan alınan bilgiler ebeveynlerinin banka hesaplarının boşaltılmasından tutun da evlerinin soyulmasına kadar birçok izi çocuklar verebilir” dedi.