Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı
Her 23 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da TBMM başkanlık koltuğu çocuklara devredildi. Özel oturumda Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un CHP'li Özgür Özel'e muhalefet şakası kahkahalara neden oldu.
Anıtkabir ve 1. Meclis'teki törenlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi.
Oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara hitabından sonra koltuğunu devretmek üzere başkan değişimi için önergeyi okuttu.
Değişim önergesinden sonra başkan ve katip üyelik için belirlenen küçük misafirlerin isimleri oylamaya sunuldu.
Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan red oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu.
Şentop'tan Özel'e: Muhalafet her yerde
Mustafa Şentop, hayır oyu için el kaldıran çocukları görünce sıralarda oturan CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel'e sataştı.
Gülerek, "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" demesi Genel Kurul'da kahkahalara neden oldu.
Oylamanın ardından Havva Dilay Gülez TBMM Başkanı olarak Şentop'un koltuğuna oturdu.