Çocuklar bile terörist yandaşlığını öğrenmiş Ekrem hala utanmıyor!
Eşi ile birlikte gittiği Ağrı'da terör destekçilerinin Abdullah Öcalan sloganları atmasına engel olmayıp, üstüne bir de zafer işareti ile karşılık veren Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada anlattığı bir anısıyla gündem oldu.
İmamoğlu, 4. sınıf öğrencilerinin bir camide yanına geldiklerini aktarırken bir çocuğun bile anladığı gerçeği aktarmaktan çekinmedi.
Küçücük çocukların bile görebildiği gerçeği saklayıp utanmak yerine iktidarı kutuplaştırmakla suçlayan İmamoğlu'nun konuşmasının yer aldığı video sosyal medyanın en çok yorumlananları arasına girdi.
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