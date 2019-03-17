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Çocuklar başkan adayı Seçer’den üst geçit istedi

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin’de ve Türkiye’de değişim talebinin öne çıktığını, 31 Mart’ta yeni bir siyasi iklimin başlayacağını söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 14:24
Çocuklar başkan adayı Seçer’den üst geçit istedi

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin’de ve Türkiye’de değişim talebinin öne çıktığını, 31 Mart’ta yeni bir siyasi iklimin başlayacağını söyledi.


Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Çay Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Seçer, buradaki konuşmasında, Mersin’de ve Türkiye’de değişim talebinin öne çıktığını, 31 Mart’ta yeni bir siyasi iklimin başlayacağını belirterek, ayrımcılık yapmadan, her kesime eşit hizmet götüren, yatırımcı ve yenilikçi bir belediye başkanı olacağını ifade etti. Seçer, “Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursanız olun, bu seçimde oyunuzu Vahap Seçer’e verin. Bana oy verdiğiniz için sizi mahcup etmeyeceğim” dedi.


Seçer’in konuşması sırasında etrafında toplanan çocuklar, "Abi parkımız yok" derken,bazıları da “Bize üstgeçit yap Vahap amca. Okula giderken zorlanıyoruz” diye seslendi.Çocukların taleplerine duyarsız kalmayan Seçer, “Bakın çocuklar ne diyor? Üstgeçitdiyor. İşte gerçek talepler bunlar. Çocuklar isteyecek, biz yapacağız” ifadelerini kullandı.Üstgeçit sorunu ve oyun alanı eksikliği konusunda muhtar adaylarından bilgi alan Seçer,çocuklara üstgeçit, yeni oyun alanları, çocuk ve gençlik etkinlik merkezi yapma sözüverdi.


Zafer Çarşısı esnafıyla buluştu


Seçer, seçim çalışmaları kapsamında ayrıca tarihi Zafer Çarşısı esnafıyla buluştu.Belediyenin kiracısı olan esnaf, kira koşullarının iyileştirilmesini istedi, Seçer ise şehirmerkezindeki çarşıların yenileneceğini belirterek, "Kiralar konusunda çarşı esnafımızımağdur etmeyecek bir düzenleme elbette yaparız. Hem kamunun hem esnafın çıkarınıgözetiriz. Karşılıklı iyi niyet olduktan sonra çözülemeyecek sorun yoktur” diye konuştu.


Mersin şehir merkezindeki tarihi çarşıların yenilenmesiyle ilgili projelerinin olduğunuifade eden Seçer, yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinin, Çamlıbel’in, BalıkPazarı’nın ve Zafer Çarşısı’nın bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:24
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