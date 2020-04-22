  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çocuklar 23 Nisan coşkusunu kaleme alacak

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kompozisyon ve şiir yarışması düzenliyor.

2020-04-22 16:48:03 -
Çocuklar 23 Nisan coşkusunu kaleme alacak

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kompozisyon ve şiir yarışması düzenliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 29 Nisan olarak açıklandı.


Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan dolayı “Koronaya inat yaşasın hayat” sloganıyla özel bir etkinlik gerçekleştiriyor. Düzenlenen kompozisyon yarışmasında çocuklar, yazdıkları kompozisyon ve şiirlerde sözcükler ile Mustafa Kemal Atatürk sevgisini ve 23 Nisan coşkusunu anlatacak. 8-13 yaş arasındaki çocukların katılabileceği yarışma için son katılım tarihi ise 29 Nisan olarak belirlendi.


Dereceye giren çocukların sürpriz hediyelerin yanı sıra para ödülü kazanacağı yarışmanın başvuru formu ve katılım şartları ile ilgili detaylara, www.tepebasi.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı