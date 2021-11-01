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Yerel Çocuk ve koronalıyı içeriye alan alkollü eğlence mekanına rekor ceza!
Yerel

Çocuk ve koronalıyı içeriye alan alkollü eğlence mekanına rekor ceza!

Denizli’de jandarma ekiplerinin denetim yaptığı eğlence mekanına, 107 bin 840 TL'lik rekor seviyede ceza işlemi uyguladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:38:00 -
Çocuk ve koronalıyı içeriye alan alkollü eğlence mekanına rekor ceza!

Denizli’nin Çivril ilçesi Gümüşsu Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanına ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler denetimde bulundu. A.U.E.’ye ait eğlence mekanında yapılan denetimlerde H.Ç., Ö.E. ve N.K., isimli kadınların sigortasız ve konsomatris olarak çalıştığı, 17 yaşındaki bir erkek çocuğuna alkol sunumu yapıldığı ve korona virüs karantinasında olması gereken şahsı içeriye aldıkları tespit edildi.

Yapılan aramalarda bar kısmında ise ruhsatsız av tüfeği bulundu. Çivril ilçe Kaymakamlığı aracılığıyla işletmeye karantinada bulunması gereken bir şahsı içeriye almaktan, ruhsatsız silah bulundurmaktan ve ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanuna muhalefet toplamda 107 bin 840 TL para cezası kesildi.

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