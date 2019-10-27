Çocuk televizyon bağımlılığından nasıl kurtulur? Çocuğunuzu TV bağımlılığından kurtarma yolları

Çocuklar artık sıkılmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Uzun uzadıya vakit geçirdikleri televizyon ve tabletler varken maalesef hayal dünyaları büyük ölçüde zayıflıyor. Ebeveynler ise çocuklarını bu bağımlılıktan kurtarmanın yollarını arıyor. Peki, çocukları televizyondan nasıl uzaklaştırırız? Çocuk televizyon bağımlılığından nasıl kurtulur? İşte çocuğunuzu TV bağımlılığından kurtarma yolları...

Çocuk televizyon bağımlılığından nasıl kurtulur?

Çocuklar her zaman ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınıza karşı sabırlı ve nazik yaklaşımınız çocuğun size karşı olumlu davranışlarını arttırıp sizi daha çok dinleyen ve size karşı daha yumuşak davranmasına neden olabilir. Çocuğunuza karşı açık olun. Televizyon ve bilgisayarın onun yaşındaki bir çocuk için ne kadar zararlı, etkilerinin ise ne kadar derin olduğundan söz edin. Çocuğunuza öfkelenip kapat şu televizyonu demek yerine onunla birlikte yapabileceğiniz bir aktiviteye yönlendirin. Kış aylarında çok mümkün olmasa bile çocuğunuzla bol bol dışarı çıkın sosyalleşmesini ve arkadaş edinmesini sağlayın. Birlikte boyama etkinlikleri yapın. Televizyon onun saatlerce izleyeceği bir makine olmamalı buna aile olarak sizin karar vermeniz gerektiği gibi asla televizyona karşı bağımlı olmasına müsaade etmeyin. Çocuğunuzun televizyon izleyeceği ana o değil siz karar verin ve mümkün olduğu kadar çok kısa tutun. Çocuğunuzun bir hobi edinmesini sağlayın. Onu televizyondan uzaklaştırırken onun zevk alacağı şeyler bularak zamanını farklı geçirmesini sağlayın. Çocuğunuzu sevdiği arkadaşlarına götürün ve arkadaşlarını evinize çağırın. Korkmayın eviniz kirlensin, dağılsın bu onun özgüvenini geliştirecek ve mutlu bir çocuk olmasını sağlayacaktır. Empati kurun kendi çocukluğunuzu düşünün belki onun yerinde siz olsanız siz de aynılarını yapmak isterdiniz. Çocuğunuzun okul dışındaki hayatını aktif ve yeni şeyler öğrenmeye açık bir hale getirebilirsiniz. Televizyon biz yetişkinlerde dahil olmak üzere hem psikolojik hem de sosyo-kültürel anlamda bizi doğrudan olumsuz etkilemektedir. ‘Aptal kutusu’ olarak da adlandırılan televizyonlar bize her anlamda zararvermektedir. Mümkün olduğu kadar televizyon izleme süremizi kısmak çocuğunda örnek almasını sağlayabilir.