Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP'li Hasbi'nin mahkeme tarihi belli oldu
Gündem

Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP'li Hasbi'nin mahkeme tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP’li Hasbi’nin mahkeme tarihi belli oldu

CHP’li Görele Belediye Başkanlığı koltuğunda otururken çocuklara yönelik iğrenç taciz suçlamasıyla tutuklanan Hasbi Dede hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Kirli mesaj trafiğiyle patlak veren skandalın ardından görevden uzaklaştırılan Dede’nin yargılanacağı tarih belli oldu.

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin yargılanmasına 12 Mart tarihinde başlanılacak.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, hakimlikçe yapılan incelemeler sonucu kabul edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Dede'nin yargılanmasına 12 Mart tarihinde başlanılacak.

İddianamede, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.

 

​​​​​​​Olay

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

 

