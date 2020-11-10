Çocuk parası ne zaman yatar? 2020 Sosyal Ekonomik Destek SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?

Çocuk yardımı kapsamında maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen veya göndermekte güçlük yaşayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şartlı Eğitim Yardımı yapılıyor. Peki, Çocuk parası ne zaman yatar?

Çocuk yardım parası nasıl alınır?

Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen/göndermekte güçlük yaşayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılıyor.

İkametinizin bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ulaşabilir veya Alo 144 Sosyal Yardım hattını arayabilirsiniz. Yine çocuklarınızın sağlık kontrollerinin ne zaman yaptırılacağı bilgisine yetkili hastaneler ve Aile Hekimliklerinden ulaşabilirsiniz. Başvuru sonuçları ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfından öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 144 Sosyal Yardım hattına telefonla arayarak bilgi edinmeniz mümkün.

Çocuk yardım ödemesi ne kadar?

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL’dir.

Çocuk yardım ödemesi ne zaman yatar?

Çocuk yardımı ödemeleri Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında yapılmaktadır. Ödemeler 2 aylık olarak hesaplanır, ödeme aylarında tutarlar hak sahiplerinin PTT hesaplarına aktarılır. Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır. T.C. kimlik numarasının son rakamı; '0' olanlar ilgili ödeme ayının 24'ünde, '2' olanlar ilgili ödeme ayının 25'inde, '4' olanlar ilgili ödeme ayının 26'sında, '6' olanlar ilgili ödeme ayının 27'inde, '8' olanlar ilgili ödeme ayının 28'inde, ödemelerini alabileceklerdir.