2 Temmuz Cuma günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak ancak pandemi sebebiyle okul öncesi eğitim almamış olan öğrenciler için açılacak olan yaz çocuk kulüplerinin başlayacağı tarih merak ediliyor. Çocuk kulüpleri ne zaman başlıyor?

Çocuk kulüpleri ne zaman açılacak? Kaçıncı sınıflar MEB yaz okullarına katılabilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sabah’a konuştu. Okul öncesi öğrencilere yönelik açılacak olan çocuk kulüpleri için Bakan Selçuk, “Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek" dedi.

Okullara yapılan talepler doğrultusunda çocuk kulüplerinin 5 Temmuz’da eğitime başlaması bekleniyor.