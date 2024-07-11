Çocuk istismarcısı LGBT'li karaktersiz bakın bu sefer ne yaptı! Yine tutuklandı
Daha önce de çocuk istismarı suçundan dolayı ceza alan LGBT'li Gaga Bulut bu seferde başka suça akrıştı. İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, sözde sosyal medya fenomeni Gaga Bulut ismini kullanan Bulut Altuğ, "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alındı.
Daha önce de çocuk istismarı suçundan dolayı ceza alan LGBT'li Gaga Bulut bu seferde başka suça akrıştı. İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, sözde sosyal medya fenomeni Gaga Bulut ismini kullanan Bulut Altuğ, "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alındı.
İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ (27) hakkında gözaltı kararı verdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Karşıyaka'daki evine baskın düzenledi.
Operasyonda Bulut Altuğ gözaltına alındı.
SUÇ KAYDI KABARIK!
Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.