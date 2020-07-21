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Eğitim

Çocuk Gelişimi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Çocuk Gelişimi taban puanları 2020 başarı sıralaması. 4 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2020 ve Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları 2020. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan lisans ( dört yıllık ) 2019 Çocuk Gelişimi taban puanları, Başarı Sıralaması , başarı sıralamaları ve kontenjanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:59:00 -
Çocuk Gelişimi taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Milyonlarca öğrenci için tercih heyecanı başlayacak. YKS tercih kılavuzuna göre üniversite kontenjanları ve taban puanları belli oldu.

Çocuk Gelişimi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite kontenjanlarına dair güncel açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, bu sene üniversitelerin hangi bölümüne kaç öğrenci alınacağı ve devlet ile vakıf üniversitelerinin kontenjanları belirlendi. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylıklar sağlayacak.

YÖK ATLAS Çocuk Gelişimi taban puanları için tıklayın

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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