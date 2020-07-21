Çocuk Gelişimi taban puanları 2020 başarı sıralaması
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2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Milyonlarca öğrenci için tercih heyecanı başlayacak. YKS tercih kılavuzuna göre üniversite kontenjanları ve taban puanları belli oldu.
Çocuk Gelişimi taban puanları 2020 başarı sıralaması
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite kontenjanlarına dair güncel açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, bu sene üniversitelerin hangi bölümüne kaç öğrenci alınacağı ve devlet ile vakıf üniversitelerinin kontenjanları belirlendi. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylıklar sağlayacak.
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2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.