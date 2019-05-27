Çocuk Gelişimciler Günü’nde renkli görüntüler

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Söke Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümleri tarafından “Çocuk Gelişimciler Günü” sebebiyle düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul ve Söke Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl’ın katılım ve destekleriyle düzenlenen etkinlikte; Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güler Ünal, “Gelişim ve Epigenetik” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Aydın Bahçeşehir Koleji 6. Sınıf öğrencisi Erkin Erdem solo gitar sunumu ile programa renk katarken, Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. B. Tuğba Karaaslan eşliğinde öğrencilerimiz

Çocuk Gelişimi Meslek Andını okudular.

Program Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Söke Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri; Hüsne Sucuoğlu ve Eyüp Kapçı’nın öğrenim hayatları boyunca gerçekleştirdikleri akademik ve sosyal faaliyetleri içeren sunumlarıyla devam etti. Programda ayrıca çocukların sosyal-duygusal, hareket, hayal gücü ve yenilikçilik becerilerinin geliştirilmesinde sıklıkla kullandığımız drama, dans, müzik gibi pek çok etkinliğe yer verildi. “Kibritçi Kız” masalı, Söke Sağlık Yüksekokulu öğrencileri Merve Başak Çankaya, Gamzenur Bayraktaroğlu, Nurenda Taş, Özlem Aydın tarafından, “Salsa Dansı”, Çocuk Gelişimi Programı Yüksek Lisans öğrencisi Gülseren Cizdan ve EFE Dans Akademi’den Hüseyin Efe tarafından, Müzik Dinletisi de Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Halil İbrahim Kaya, Sümeyye Sert, Tuba Savaş ve Nejla Karaer tarafından sunuldu.

Program, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Söke Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selvinaz Saçan’ın katılımcılara teşekkürü ile tamamlandı.