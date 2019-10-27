Çocuk felci nedir? Çocuk felci belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Çocuk felci sinir sistemine saldıran bir virüsün neden olduğu oldukça bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. Çocuk felci temel olarak 5 yaşın altındaki çocuklarda görülmektedir. Peki, çocuk felci nedir? Çocuk felci belirtileri nelerdir? Çocuk felci nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

Çocuk felci nasıl bulaşır?

Çocuk felci virüsü (Poliovirüs) yalnızca insanları enfekte eder. Çok bulaşıcıdır ve kişiden kişiye temas yoluyla yayılır. Virüs, enfekte bir kişinin boğazında ve bağırsaklarında yaşar. Vücuda ağızdan girer ve enfekte olmuş bir kişinin dışkısıyla temas ederek ve daha az yaygın olsa da hapşırma veya öksürükle hayaya yayılan damlacıklar yoluyla yayılır. Elinize dışkı bulaşmışsa ve ağzınıza dokunursanız, poliovirüs bulaşabilir. Ayrıca, ağzınıza dışkı ile kontamine olan oyuncaklar gibi nesneleri götürdüğünüzde enfekte olabilirsiniz.

Enfekte bir kişi virüsü semptomların ortaya çıkmasından hemen önce veya yaklaşık 1-2 hafta sonra başkalarına bulaştırabilir. Virüs, enfekte bir kişinin dışkısında haftalarca yaşayabilir. Semptomları olmayan insanların virüsü başkalarına bulaştırma ve onları hasta etme olasılığı bulunmaktadır.

Çocuk felci belirtileri nelerdir?

Çocuk felci virüsü geçirenlerin yüzde 95 ila 99’unun asemptomatik olduğu tahmin edilmektedir. Bu subklinik polio olarak bilinir. Semptom olmasa bile, poliovirüs bulaşmış insanlar virüsü yaymaya devam edebilir ve başkalarında enfeksiyona neden olabilir.

– Paralitik olmayan çocuk felci

Paralitik olmayan çocuk felci belirtileri ve semptomları bir ila 10 gün arasında sürebilir. Bu belirti ve semptomlar grip benzeri olabilir ve şunları içerebilir:

– Ateş

– Boğaz ağrısı

– Baş ağrısı

– Kusma

– Yorgunluk

– Menenjit, (beyni saran zarların enfeksiyonu)

– Sırt ve boyun ağrısı

– Kol ve bacak sertliği

– Kas hassasiyeti ve spazmları

Paralitik olmayan çocuk felci, düşük çocuk felci olarak da bilinir.

– Paralitik çocuk felci

Çocuk felci vakalarının yaklaşık yüzde 1’i paralitik çocuk felci olarak gelişebilir. Paralitik çocuk felci, omurilikte (spinal çocuk felci), beyin sapında (bulbar çocuk felci) veya her ikisinde (bulbospinal çocuk felci) felce yol açar .

İlk semptomlar paralitik olmayan çocuk felcine benzer. Ancak bir hafta sonra, daha ciddi belirtiler görünecektir. Bu semptomlar şunları içerir:

– Refleks kaybı

– Şiddetli spazmlar ve kas ağrısı

– Gevşek ve sarkık uzuvlar, (bazen vücudun sadece bir tarafında)

– Ani felç, (geçici veya kalıcı)

– Deforme olmuş uzuvlar, özellikle kalçalar, ayak bilekleri ve ayaklar

Tam felç oluşması nadirdir (Yüzde 1'den az). Tüm çocuk felci vakalarından kalıcı felçle sonuçlanacaktır. Çocuk felci felci vakalarının yüzde 5-10’unda virüs nefes almanıza ve ölüme neden olan kaslara saldıracak.

– Çocuk felci sendromu (PPS)

Çocuk felcinin iyileştikten sonra bile geri dönmesi mümkündür. Bu 15 ila 40 yıl sonra ortaya çıkabilir. Çocuk felci sendromunun (PPS) ortak belirtileri şunlardır:

– Devam eden kas ve eklem zayıflığı

– Kötüleşen kas ağrısı

– Kolayca bitkin ya da yorgun olmak

– Kas kaybı (kas atrofisi olarak da adlandırılır)

– Nefes alma ve yutma zorluğu

– Uyku apnesi veya uyku ile ilgili solunum problemleri

– Soğuk ve sıcağa karşı düşük tolerans

– Önceden gelişmemiş kaslarda yeni zayıflık başlangıcı

– Depresyon

– Konsantrasyon ve hafıza sorunu

Çocuk felci geçirdiyseniz ve bu belirtileri görmeye başlıyorsanız doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Çocuk felci nasıl tedavi edilir?

Tedavisi yoktur. Sadece belirtilere yönelik destek tedavi uygulanabilir. En yaygın destekleyici tedaviler şunlardır:

– Yatak istirahati

– Ağrı kesiciler

– Kasları gevşetmek için antispazmodik ilaçlar

– İdrar yolu enfeksiyonları için antibiyotikler

– Solunum için yardımcı olan taşınabilir ventilatörler

– Yürümeye yardımcı olmak için fizik tedavi veya düzeltici diş telleri

– Kas ağrıları ve spazmları hafifletmek için ısıtma yastıkları veya sıcak havlular

– Etkilenen kaslarda ağrı tedavisi için fizik tedavi

– Solunum ve pulmoner problemlere yönelik fizik tedavi

– Akciğer dayanıklılığını artırmak için pulmoner rehabilitasyon

Gelişmiş bacak zayıflığı durumlarında, tekerlekli sandalyeye veya başka bir mobilite cihazına ihtiyacınız olabilir.

Aşı

Çocuk felci ile savaşmak için iki tür aşı bulunmaktadır. Bunlar:

– inaktive poliovirüs (IPV)

– oral çocuk felci aşısı (OPV)

IPV doğumdan 2 ay sonra başlayan ve çocuk 4 ila 6 yaşına kadar devam eden bir dizi enjeksiyondan oluşur. Aşı, aktif olmayan poliovirüslerden yapılır. Çok güvenli ve etkilidir ve koruyuculuğu %95'tir.

OPV, zayıflatılmış bir poliovirüs formundan oluşturulur. Uygulaması kolaydır ve mükemmel bir bağışıklık sağlar. Koruyuculuğu %90-95'tir. Bununla birlikte, çok nadir durumlarda, OPV’nin felce neden olabilen tehlikeli bir poliovirüs biçimine geri döndüğü bilinmektedir.

Çocuk felci aşısı veya destekleri aşılanmamış veya aşı olup olmadığından emin olmayan herkese şiddetle tavsiye edilir.