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Çocuğunuzun kulakları psikolojisini bozmasın

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
Çocuğunuzun kulakları psikolojisini bozmasın

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, kepçe kulak fiziksel bir sağlık sorunu olmasa dahi okul döneminde çocuklarda psikolojik ve sosyal problemlere yol açabileceğini söyledi.


Baş ile kulak arasındaki açısının normalden daha geniş olmasının kepçe kulak diye tabir edildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, "Bu durumda kulak normalden dahabüyük görünür. Kulak kıvrımlarında bozulma da buna eşlik edebilir. Kepçe kulak fiziksel bir sağlık sorunu değildir. Ancak özelikle okul döneminde psikolojik ve sosyal problemlere yol açabilir. Arkadaşları tarafından alay edilme, kulakları saçlarına saklanması, öz güven kaybı ve bir takım psikolojik sorunlara sebep olur. Kepçe kulaklarda şeklinin düzeltilmesinin yolu ameliyattır. Kulak gelişimin büyük kısmı 5 ve 6 yaşlarında tamamlandığı için okul döneminden önce ameliyat önerilir. Böylece okulda oluşabilecek sosyal ve psikolojik sorunların da önüne geçilebilir" dedi.


Kepçe kulak ameliyatında yetişkinlerde lokal anestezi, çocuklarda genel anestezi ile operasyonları yapmanın mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Hasdemir, "Kulak arkasında yapılan bir kesi ile kulak şekli ve açısı düzeltilerek. Arzu edilen kulak şekli oluşturulabilir. Ameliyat yaklaşık 1.5 saat sürmektedir. Hastalar kısa sürede sosyal hayatlarına dönebilir. Hastalar 3 ile 4 hafta kulak örtüsü ve koruyucu bandana takmaları önerilmektedir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
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