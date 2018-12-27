Çocuğunuz her şeyden korkuyorsa...

Karanlıktan mı, garip seslerden mi? Korkusuna saygı gösterin. Onu dinleyin ve anlayışla karşılayın.

Çocuğunuzun korkusunun belirli yaş dönemlerinde çocuklarda görülen korkulardan olup olmadığını öğrenin. Yaş düzeyinde bir korku ise üstünde durmayabilirsiniz. Aşırıysa ve zamanla geçmiyorsa bir uzmanla görüşmeniz yararlı olabilir.

Çocuğunuz korktuğunda onunla alay etmeyin ve korkusunu küçümsemeyin. Erkek adamsın, korkacak ne var gibi sözleri kullanmayın.

Korkularından başkalarının yanında söz edip onu küçük düşürmeyin ve utandırmayın.

Korkuları karşısında sabırsızlanıp ona bebekmiş gibi davranmayın.

Çocuğunuzun hazır olduğunu hissetmiyorsanız korktuğu nesne ya da durumla yüzleştirmek için asla acele etmeyin.

Ona yardımcı olmaya çalışmadan önce uygun bir süre korktuğu durumdan geri çekilmesine fırsat tanıyın.

Korktuğu duruma tekrar alışabilmesi için ufak adımlarla yaklaşmasını sağlayın. Mesela yüksekten korkuyorsa az yüksek yerlere çıkarmakla, kediden korkuyorsa kedi yavrusunu sevdirmekle, sabundan korkuyorsa başlangıçta sadece sırtını sabunlamakla başlayın.

Neden korkuyorlar?

2 yaşında: Seslerle ilgili korkular başlar: Tren, kamyon, gök gürültüsü, sifonun çekilmesi, elektrik süpürgesi, karanlık, büyük eşyalar, koyu renkli eşyalar..

2.5 yaşında: Oyuncağın ya da yatağının yer değiştirmesi, annenin uykuya geçişte yanından ayrılması, yan kapıdan birisinin girmesi gibi alışılagelmişin dışında yapılan hareketler.

3 yaşında: Görsel korkular fazlalaşır: Karanlık, hayvan, polis, anne-babanın gece sokağa çıkması..

4 yaşında: Motor gürültüsü, karanlık, yabani hayvanlar, annenin evden ayrılışı..

5 yaşında: Düşme, bir yerini incitme, karanlık, annenin eve dönmeyeceği korkusu..

6 yaş: Korkuların daha yoğun görüldüğü bir yaştır. Özellikle seslerle ilgili korkular söz konusudur. Kapı zili, telefon, böcek ya da kuş sesi.. Hayalet, cadı korkusu, yatak altında birinin saklanabileceği korkusu, kaybolma korkusu, su, ateş, fırtına, şimşek, yalnız uyuma, eve gelince anneyi bulamama, kaybetme korkusu, başkalarının onu döveceği korkusu söz konusu.. Bu yaşın genel bir özelliği de ciddi incinmelerde cesur ama küçük incinmelerde mesela parmağa kıymık girdiğinde fazlasıyla panik yaşanmasıdır.

7 yaşında: Okuduklarından, televizyonda gördüklerinden fazlasıyla etkilenme, endişelenme görülür.

Karanlık, bodrum, tavan arası korkusu, gölgeler, hayalet, cadı gibi algılamalar, savaş, hırsız, dolap içinde ya da yatak altında birinin saklandığı düşünceleri vb. korkular söz konusudur.

8-9 yaş: Bu yaşlarda endişe ve korkular daha azdır. Daha gerçekçi korkular, bir şeyi yapamamak, okulda başarılı olamamak, arkadaşları tarafından dışlanmak gibi kişisel endişeler söz konusudur.

10 yaş: Korkuların daha azaldığı bir yaştır. Hayvanlardan özellikle yılandan korkulur. Bu yaşta yükseklik, yangın, kötü adam korkusu da söz konusudur.