Çocuğunuz ekranla mı, akranla mı büyüyor?

TELEVİZYON KARŞISINDA UZUN VAKİT GEÇİREN ÇOCUKLARDAKİ OLUMSUZ ETKİLER

Çocuklar ebeveynleriyle zamanla iletişim kurmakta zorlanır ve iletişim kopukluğu yaşanır. Bu durum küçük yaştaki çocukların konuşma yeteneklerini kötü yönde etkiler.

Çocuklarda uzun süreli televizyon izleme alışkanlığı, çocukların uyku düzenlerini bozar. Çocukların gelişimi için büyük önemli olan uyku düzenlerinin bozulması olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

Çocuklar zamanla obeziteye yatkın hale gelirler.

Çizgi film, dizi ve filmlerde gösterilen ölüm, yaralanma, kaza, kavga sahnelerinin komik bir biçimde aktarılmasından dolayı çocuklar, bu gibi durumları sıradan olaylar olarak algılar ve duyarsızlaşmaya başlar.

Agresif davranışlarda bulunabilirler ve şiddete olan eğilimlerinde artış gözlenir.

Kitap okuma alışkanlıklarını zamanla terk ederler.

Dikkat bozukluğu gibi başarıyı olumsuz etkileyen sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler.

Çocuklar televizyon izlerken yaşlarına uygun olmayan alkol, kavga ve cinsel içerikli sahnelere maruz kalır. Bu durumdan psikolojileri olumsuz etkilenir.

İzledikleri reklamların etkisiyle tüketim arzusu ve marka etkisi gibi kendileri için henüz erken olan bakış açılarıyla karşı karşıya kalırlar.

İzlenilen programlarda kullanılan kelimelerin azlığı, çocuklar tarafında dil bilincinin yanlış gelişmesine sebep olur.

Çocuklar çizgi filmlerin etkisiyle kalıp yargıları öğrenmeye başlar ve zamanla pasif öğrenci haline gelebilirler.

ALINACAK TEDBİRLER

Televizyonun bu olumsuzluklarından büyüme çağında olan çocukların etkilenmesini önlemek veya en aza indirmek bazı tedbirler sayesinde mümkün olabilir. Öncelikle çocuk odasında televizyon bulundurmamak gerekir. Çocuğun yemek yerken televizyon izlememesi oldukça önemlidir. Televizyon izlemek yerine resim yapmak, oyun oynamak, kitap okumak gibi faaliyetlere yönlendirmek zamanı verimli kullanmak açısından da daha değerlidir. Ebeveynlerin çocuklarına daha fazla vakit ayırmaları, çocukların aklında bulunan televizyon izleme düşüncesini zamanla zayıflatır.