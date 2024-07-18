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Gündem Çocuğunu köpeklerin parçaladığı adamı kovmuştu! Köpek duyarı kasan CHP’li av kulübüne üye çıktı!
Gündem

Çocuğunu köpeklerin parçaladığı adamı kovmuştu! Köpek duyarı kasan CHP’li av kulübüne üye çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 11:01:00 - 2024-07-18 11:03:52

Ankara’da başıboş köpekleri tarafından ağır yaralanan Tunahan Yılmaz’ın babasına CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz “Çık dışarı” diye bağırdı. Sokak köpeklerini savunan Yılmaz’ın zevk için hayvanları öldüren avcı kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı!.. Gerçekte hayvanların canını umursamayan CHP’li vekilin sokak köpeklerini savunması dikkatlerden kaçmadı!..

CHP'li milletvekili Barış Karadeniz; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, başıboş köpeklerin ağır yaraladığı Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'a hadsiz sözler kullandı. CHP'li Barış Karadeniz, "Bu yasayı çıkartırken çocuğunuza sordunuz mu?" diyerek adeta akıllarla alay etti.

Çocuğu yaralandığında "Köpekler çocuğumu ısırmamış, yemişler" sözleriyle Türkiye'de gündem olan Halil Yılmaz, CHP'li vekile sert tepki gösterdi. Yılmaz, "Burada herkesi dinledim. Hiç kimse senin kadar saygısız bir kelime kullanmadı. Sen nasıl bir saygısızsın, nasıl bir insansın!" ifadelerinde bulundu.

Bunun ardından CHP'li Karadeniz, "Çık dışarı!" diyerek acılı babayı salondan kovdurdu.

Av kulübü üyesi

Hayvan hakları edebiyatı yapıp başıboş sokak köpeklerini savunan CHP'li Karadeniz'in Sinop Avcılar Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı.


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İkiyüzlülükte çığır açan CHP'lilerin sokak köpekleri konusunda da aynı tavrı sergilemesi tepkilere neden oldu.

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