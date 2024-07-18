Çocuğunu köpeklerin parçaladığı adamı kovmuştu! Köpek duyarı kasan CHP’li av kulübüne üye çıktı!

CHP'li milletvekili Barış Karadeniz; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, başıboş köpeklerin ağır yaraladığı Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'a hadsiz sözler kullandı. CHP'li Barış Karadeniz, "Bu yasayı çıkartırken çocuğunuza sordunuz mu?" diyerek adeta akıllarla alay etti.

Çocuğu yaralandığında "Köpekler çocuğumu ısırmamış, yemişler" sözleriyle Türkiye'de gündem olan Halil Yılmaz, CHP'li vekile sert tepki gösterdi. Yılmaz, "Burada herkesi dinledim. Hiç kimse senin kadar saygısız bir kelime kullanmadı. Sen nasıl bir saygısızsın, nasıl bir insansın!" ifadelerinde bulundu.

Bunun ardından CHP'li Karadeniz, "Çık dışarı!" diyerek acılı babayı salondan kovdurdu.

Av kulübü üyesi

Hayvan hakları edebiyatı yapıp başıboş sokak köpeklerini savunan CHP'li Karadeniz'in Sinop Avcılar Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı.



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İkiyüzlülükte çığır açan CHP'lilerin sokak köpekleri konusunda da aynı tavrı sergilemesi tepkilere neden oldu.