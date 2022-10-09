Çocuğun yaptığı şey ağızları bir karış açık bıraktı! Camide ilginç olay
İstanbul Fatih'te camide namaz kılan babasının cüzdanından 200 lira alan çocuk, parayı caminin yardım kutusuna attı.
İstanbul Fatih'te camide namaz kılan babasının cüzdanından 200 lira alan çocuk, parayı caminin yardım kutusuna attı. Olay, 6 Ekim Perşembe günü Fatih Piri Mehmet Paşa Camii'nde yaşandı. İddiaya göre küçük çocuk, camide ikindi namazını kılan babasının yanında bir süre bekledikten sonra harekete geçti. Babasının namazda olmasını fırsat bilen çocuk, babasının cebindeki cüzdandan 200 lira aldı. Çocuk, parayı caminin yardım kutusuna attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören esnaf Ferdi Kılıç, “Dün ikindi namazı saatinde camide namaz kılarken, bir arkadaşımızın oğlu, babasının cebinden 200 lira aldı. Bu da kamera kayıtlarında gözüktü. Götürüp parayı sadaka kutusuna atıyor. Helal olsun" ifadelerini kullandı.