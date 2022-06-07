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Eğitim Çocuğun hangi okula kaydı çıktığını nasıl öğrenebilirim?
Eğitim

Çocuğun hangi okula kaydı çıktığını nasıl öğrenebilirim?

Anne ve babalar çocuklarının 1.sınıf ya da anasınıfı kayıtlarının hangi okula çıktığını merak ediyor. Pek çok kişi ‘e-Kayıt sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1.sınıf kayıt sorgulama açıldı mı? e-Okul 1.sınıf kayıt sorgulama 2022-2023:

Yeniakit Publisher
2022-06-07 16:05:00 -
Çocuğun hangi okula kaydı çıktığını nasıl öğrenebilirim?

Yaz aylarıyla birlikte ilkokul-anasınıfı yaşı gelen anne ve babaları büyük bir heyecan sarıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında çocuklarının hangi okula kayıt olacağını merak edenler ‘e-Okul kayıt sorgulama açıldı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1.sınıf okul kayıt yeri ne zaman nereden öğrenilir?

Çocuğun hangi okula kaydı çıktığını nasıl öğrenebilirim?

e-Okul üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı e-kayıt sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdikten sonra temmuz ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Veliler e-Okul web sitesine ulaştıklarında ana sayfada ‘e-Kayıt İşlemleri’ ifadesini görecek. Veliler bu kısma tıkladıklarında ise e-Devlet’e yönlendirilecek. e-Devlet üzerinden veliler çocuklarının hangi okula kayıt olacaklarını sorgulayabilecekler. Konu hakkında bir tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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Eğitim

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