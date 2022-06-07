Yaz aylarıyla birlikte ilkokul-anasınıfı yaşı gelen anne ve babaları büyük bir heyecan sarıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında çocuklarının hangi okula kayıt olacağını merak edenler ‘e-Okul kayıt sorgulama açıldı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1.sınıf okul kayıt yeri ne zaman nereden öğrenilir?

Çocuğun hangi okula kaydı çıktığını nasıl öğrenebilirim?

e-Okul üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı e-kayıt sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdikten sonra temmuz ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Veliler e-Okul web sitesine ulaştıklarında ana sayfada ‘e-Kayıt İşlemleri’ ifadesini görecek. Veliler bu kısma tıkladıklarında ise e-Devlet’e yönlendirilecek. e-Devlet üzerinden veliler çocuklarının hangi okula kayıt olacaklarını sorgulayabilecekler. Konu hakkında bir tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.