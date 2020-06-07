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Aktüel

Çocuğun elektrik direğine sıkışan kolunu, itfaiye ekibi çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:51:24 -
Çocuğun elektrik direğine sıkışan kolunu, itfaiye ekibi çıkardı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kolu elektrik direğine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Alacaşar köyünde evlerinin önünde oyun oynayan Ayşe Naz Aksu (4), kolunu, iç kısmında kuş yuvası olduğunu düşündüğü elektrik direğine soktu.

Aksu'nun demir direğe sıkışan kolunu çıkaramayan yakınları Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Köye gelen itfaiye ekipleri, sıvı sabun ve deterjan yardımıyla çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.

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