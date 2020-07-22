Çocuğum hangi okula gidecek? | Anaokulu ilkokul ortaokul kayıtları başladı mı?
Okul kayıtları başladı mı? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü açılacak. Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kala veliler kayıt işlemlerini, kayıt için gerekli belgeleri, okul kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Milyonlarca veli “Anaokulu kayıtları başladı mı 2020” , “Anaokulu kayıtları ne zaman yapılacak?” , “Çocuğum 1. Sınıfa kaç yaşında başlayacak?” , “İlkokul kayıtları başladı mı 2020” , “Ortaokul kayıtları ne zaman 2020” , “Okul kaydı için gerekli belgeler” , “Okul kaydı nasıl yapılıyor 2020” konularını araştırıyor.
Okullar pandemi sürecinde bir değişiklik yaşanmazsa 31 Ağustos’ta açılacak. Veliler kayıt işlemlerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
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Çocuğum hangi okula gidecek? | Anaokulu ilkokul ortaokul kayıtları başladı mı?
Temmuz ayıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında anaokulu ve 1. Sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağı oldu. Çocuğunuzun hangi okula kayıt olacağını e okul sisteminden öğrendikten ve işlem yaptıktan sonra kesin kayıt için gerekli belgelerle okula başvurmanız gerekiyor.
E OKUL KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Okul kaydı için istenen belgeler neler?
Okula kayıt yaptırmak için e okul sistemine girmeniz ve gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ardından okula evrakları teslim ederek 2. Kayıt aşamasını tamamlamanız gerekiyor. Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:
İlçe nüfus müdürlüğünden alınan 1 adet nüfus kayıt örneği
Anne veya baba hangisi veli ise, 1 adet veli nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi
1 adet öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi
Eğer ki okul isterse 6 adet vesikalık fotoğraf
Okul kayıt işlemleri sırasında velilerden okul yönetimlerini para talep etmesi yapak. Buna rağmen ücret talep edilmesi durumunda gerekli yerlere başvuru yapabilirsiniz.