Okullar pandemi sürecinde bir değişiklik yaşanmazsa 31 Ağustos’ta açılacak. Veliler kayıt işlemlerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

ÇOCUĞUNUZUN KAÇ YAŞINDA OKULA BAŞLAYACAĞINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çocuğum hangi okula gidecek? | Anaokulu ilkokul ortaokul kayıtları başladı mı?

Temmuz ayıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında anaokulu ve 1. Sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağı oldu. Çocuğunuzun hangi okula kayıt olacağını e okul sisteminden öğrendikten ve işlem yaptıktan sonra kesin kayıt için gerekli belgelerle okula başvurmanız gerekiyor.

E OKUL KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Okul kaydı için istenen belgeler neler?

Okula kayıt yaptırmak için e okul sistemine girmeniz ve gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ardından okula evrakları teslim ederek 2. Kayıt aşamasını tamamlamanız gerekiyor. Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:

İlçe nüfus müdürlüğünden alınan 1 adet nüfus kayıt örneği

Anne veya baba hangisi veli ise, 1 adet veli nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Eğer ki okul isterse 6 adet vesikalık fotoğraf

Okul kayıt işlemleri sırasında velilerden okul yönetimlerini para talep etmesi yapak. Buna rağmen ücret talep edilmesi durumunda gerekli yerlere başvuru yapabilirsiniz.