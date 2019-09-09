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Çocuğu okula nasıl alıştırabilirim?

Okul sezonunun açılmasıyla birlikte, ilk kez okula başlayacak olan minikleri heyecan sardı. Ailelerinden ilk kez ayrılan çocukların bazıları, ortamı yabancı buldukları için, kendilerini iyi hissetmeyebilir ve farklı davranışlar sergileyebilir. Bu sorunları yaşayan ebeveynler için, çözüme ulaşmanın yollarını derledik. Çocuğu okula nasıl alıştırabilirim? Çocuğum neden okula gitmek istemiyor? Okula alıştırmak için neler yapmalıyım? Bu ve buna benzer bütün sorularınızın cevabı haberimizde saklı!

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:01
Çocuğu okula nasıl alıştırabilirim?

Okul sezonunun açılmasıyla birlikte, ilk kez okula başlayacak olan minikleri heyecan sardı. Ailelerinden ilk kez ayrılan çocukların bazıları, ortamı yabancı buldukları için, kendilerini iyi hissetmeyebilir ve farklı davranışlar sergileyebilir. Bu sorunları yaşayan ebeveynler için, çözüme ulaşmanın yollarını derledik. Çocuğu okula nasıl alıştırabilirim? Çocuğum neden okula gitmek istemiyor? Okula alıştırmak için neler yapmalıyım? Bu ve buna benzer bütün sorularınızın cevabı haberimizde saklı!

Yeni eğitim-öğretim yılını heyecanla karşılayan birçok aile, bir de "alıştırma" çabaları içerisinde... İlk kez okula başlayan öğrencilerin bazıları, ailelerinden ayrılmanın ve tek kalmanın korkusuna kapılabiliyor.

Çocuğu okula nasıl alıştırabilirim?

Buna benzer sorun yaşayan aileler öncelikle çocuğun neden okula gitmek istemediğini öğrenmeye çalışmalıdırlar. Öğretmen, arkadaş, okul çevresi ya da buna benzer herhangi bir sorundan dolayı okula gitmek istemiyorsa, sorunun ortadan kaldırılması için çaba sarfetmelisiniz.

Bunun dışında ilk kez okula giden çocuklara, okul başlamadan önce sınıfları gezdirilerek provalar ve alıştırmalar yapılmalıdır. Ailenin gideceği korkusuna kapılmadan, sınıfta rahat beklemesi için ilk bir hafta okula girebilir, fakat sınıf kapısının önünde bekleyebilirsiniz. Çocuğunuza, güvenmesi ve dışarda olduğunu bilmesi için bir konuşma yapmak da rahatlatıcı olacaktır.

Çocuğunuzun yemek saati bu yöntemle düzene girecek

Aynı zamanda çocuğunuza bitki çayları, hafif ve sevdiği yemekler ya da çok az kahve vermek de onu rahatlatacaktır. Fakat kahve tüketimini sınırlı tutmalı ve az şekilde vermelisiniz. Bunun yanı sıra süt de iyi bir gevşetici olacaktır.

Çocuklar kahve tüketebilir mi?

Okul dışında ne yapılmalı?

Çocuğun okulu sevmesi için, okula başlamadan önce, kalem ve kağıtlarla oynamasına izin vermek gerekir. Bunun yanı sıra, ilerleyen süreçlerde okula gittiğinde yapacaklarını ve eğleneceğini belirtmek de gerekir. Oyundan sıkıldığında, televizyon izlemek yerine; okul için yapılması gereken etkinlikleri, evde yapabilir, okulda da bunlara benzer olaylarla karşılaşacağını pekiştirmelisiniz.

Televizyon çocuklarda nasıl etki bırakıyor?

Çocuğunuzun öğretmeniyle kuracağınız kontak sayesinde, bir düzen oturtmalı, yeme-içmesini bu plana göre ayarlamalısınız. İstikrarlı olduğunuz ve çocuğunuzun yapması gereken sorumlulukları ona aktardığınızda, her şey yoluna girecektir.

Fakat buradaki istikrar, çocuğunuza karşı sert ve keskin dilli olmak anlaına gelmiyor. Yapması gerekenleri onunla birlikte, ona destek vererek ve alışmasına müsaade ederek, birey olduğunun farkına vararak yapmalısınız.

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:01
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