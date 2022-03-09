Çocuğu dijital oyun oynayan ebeveynler dikkat!

YENİ AKİT ANKARA

Çocukların gelişimine katkı sağlayan dijital oyunlar da bu alanda dikkat çekmeye devam ederken, çocuklar ve ailelere yönelik oyunlar ve uygulamalar kategorisinde bir çok markası yer alan Türkiye de, bu alanda önemli global oyunculardan bir tanesi.

Çocukların gelişimine katkı sağlayan içerikler önem kazanıyor

Çocuklara yönelik içerikler üreten Mayadem’in CEO’su Uğur Tılıkoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Dijital oyun sektörü büyürken çocuklara yönelik içeriklerin sayısı ve bu alana olan ilgi de bu gelişime paralel olarak artıyor. Ancak çocukların gelişimine katkı sağlayan içerikler bu noktada çok daha fazla önem kazanıyor. Çocuklarının gelişimine önem veren ebeveynlerin çoğu, faydalı içerikler sağlayan güvenli oyun ve uygulamaları tercih ediyor. Bu alanda ürettiğimiz çalışmalarımızda gelişim psikologları, çocuk gelişimi uzmanları ve eğitimcilerden destek alarak çocukları doğru içeriklerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu alanda dünyada sayılı şirketlerden bir tanesiyiz.” şeklinde konuştu.