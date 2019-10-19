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Çocuğa nasıl sebze yedirilir? Çocuklara sebze yedirmek için öneriler

Genellikle çocuklar atıştırmalıkları daha çok tüketirler. Abur cubur bazı çocuklar için sebze ve meyvelerden daha ilgi çekici gelir. Bazen bunun önüne geçmenin zor olduğunu düşünerek bu yolda devam ederiz çünkü bu tip beslenmeye alışan çocuğunuzu zamanla zapt etmenin zorluğunu çok iyi bilirsiniz. Çocuklar özellikle sebzelere karşı ön yarglı olabiliyor. Peki, anneler bu ön yargıyı nasıl kırabilir? Çocuğa nasıl sebze yedirilir? İşte çocuklara sebze yedirmek için öneriler...

19 Ekim 2019 Cumartesi 06:54
Çocuğa nasıl sebze yedirilir? Çocuklara sebze yedirmek için öneriler

Genellikle çocuklar atıştırmalıkları daha çok tüketirler. Abur cubur bazı çocuklar için sebze ve meyvelerden daha ilgi çekici gelir. Bazen bunun önüne geçmenin zor olduğunu düşünerek bu yolda devam ederiz çünkü bu tip beslenmeye alışan çocuğunuzu zamanla zapt etmenin zorluğunu çok iyi bilirsiniz. Çocuklar özellikle sebzelere karşı ön yarglı olabiliyor. Peki, anneler bu ön yargıyı nasıl kırabilir? Çocuğa nasıl sebze yedirilir? İşte çocuklara sebze yedirmek için öneriler...

Çocuğa nasıl sebze yedirilir?

Meyve suyunu kendiniz yapın

Çocuklarınızın severek içtiği hazır meyve suları yüksek oranda şeker içerir. Market raflarının olmazsa olmazı bu içecekler raf ömrü uzatılmış katkı maddeleriyle doludur. Evimizde kendimiz meyve kuruları veya evinizde yenmeyen meyvelerin bir yandan israfını önlemek adına kaynatıp harika renklerde içecekler yapabilirsiniz.

Tabağını süsleyin

Havuçtan saçlar, kabaktan gözler yaparak tabağını süsleyin. Çocuğunuzu sebze yedirmede etkili yöntemdir.

Çocuğunuza açık olun

Yasadığınız bütün duyguları ona aktarın. Yediği yemeklerin sağlıklı ve sağlıksız olduğu hakkında yorumlar yapabilirsiniz.

Ön yargılı olmasına izin vermeyin

Bazen çocuklar yemeğin görüntüsünü beğenmez ve ben bunu yemeyeceğim gibi sözler sarf eder. Siz vazgeçmeyin çocuklarınızı ikna etmeye çalısın. Mesela sadece tadına bak beğenmezsen yemezsin gibi sözler çocuğunuzun yemeğin tadına bakıp belki de devam etmesini sağlayacaktır.

Mutfakta vakit geçirin

Birlikte yemekler yapın. Sebzelerinin renginin ve tadının güzelliğinden bahsedin. Taze fasulye yemeğini yapacaksanız fasulyeyi birlikte kırın. Kabak biber dolmasını birlikte doldurun.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 06:54
  1. Çocuğa nasıl sebze yedirilir?
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  3. Çocuklara sebze yedirmek için öneriler
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