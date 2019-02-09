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Çocuğa çift veya üç isim koymak caiz midir?

İki veya üç isimli örnekleri ashab-ı kiram devrinde görmesek de, iki veya üç isim koymakta dinen sakınca yoktur.

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:34
Çocuğa çift veya üç isim koymak caiz midir?

Muhammed Emin Ali” veya “Kerem Ali” şeklinde birçok örneğine rastlanabilecek, iki veya üç isimli örnekleri ashab-ı kiram devrinde görmesek de, caizdir.. Beş bine yakın sahabinin adı ve künyesi bugün elimizdedir ve bu isimler arasında çift ad yoktur. Üç isim yeni yeni ortaya çıkan bir alışkanlıktır. Eskiden olan, adın önüne/sonuna bir mahlas-lakap eklemek şeklindedir. Mesela Fatih Sultan Mehmed örneğinde esas ad Mehmed’dir. Yavuz Sultan Selim örneğinde de isim olan Selim’dir, gerisi sıfattır, isme dâhil değildir. Çift isim koymak anne veya babanın hatırı kalmaması, talebi olanların gönlünü almak gibi sebeplerle gerçekleşebiliyor. İki veya üç isim koymakta dinen sakınca yoktur.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:34
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  3. Çocuğa çift veya üç isim koymak caiz midir?
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  5. Üç isim
  6. Mesela Fatih Sultan Mehmed
  7. Yavuz Sultan Selim
  8. Çift isim koymak
  9. dinen sakınca
  10. dinen sakınca yoktur

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