Cocu'dan yıldız oyuncuya şok! Takımda istemiyor

Benfica şokunu üzerinden atmaya çalışan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor... Sarı-Lacivertli yönetim, Benfica önündeki performansı büyük eleştiri alan Giuliano ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre teknik direktör Cocu'nun Comolli'yle yaptığı görüşme sonrası düğmeye basıldı.

KULÜP BU İŞTEN KARLI ÇIKAR

Hollandalı hocanın Giuliano için "Sisteme adapte etmek için büyük çaba harcıyorum ama olmuyor. Değerli bir futbolcu. Eğer iyi bir talip bulursak hem kulüp hem de takım karlı çıkabilir" dediği öğrenildi.

ROTA AVRUPA DEĞİL ASYA!

Bu görüşme sonrası Comolli'nin Giuliano'ya müşteri aramaya başladığı belirlendi. Ancak transferin bitimine 2 hafta kaldığı için Comolli'nin Avrupa değil Arap kulüpleri üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyo

GIULIANO BU İŞE NE DİYECEK?

Hatta şu anda S.Arabistan'dan bir kulüple görüşme yapıldığı da belirtildi. Giuliano'nun Fener'den ayrılmaya ve Avrupa dışında oynamaya nasıl yaklaşacağı merak konusu.

Giuliano İçin Olumsuz Rapor" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/fenerbahce-teknik-direktoru-cocudan-giuliano-icin-olumsuz-rapor-f80ff2.jpg" alt=""/>