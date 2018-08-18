THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Cocu'dan yıldız oyuncuya şok! Takımda istemiyor

Fenerbahçe'de teknik patron Phillip Cocu, Brezilyalı oyuncu Giuliano için sportif direktör Comolli'ye olumsuz rapor verdi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:37
Cocu'dan yıldız oyuncuya şok! Takımda istemiyor

Benfica şokunu üzerinden atmaya çalışan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor... Sarı-Lacivertli yönetim, Benfica önündeki performansı büyük eleştiri alan Giuliano ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre teknik direktör Cocu'nun Comolli'yle yaptığı görüşme sonrası düğmeye basıldı.

KULÜP BU İŞTEN KARLI ÇIKAR

Hollandalı hocanın Giuliano için "Sisteme adapte etmek için büyük çaba harcıyorum ama olmuyor. Değerli bir futbolcu. Eğer iyi bir talip bulursak hem kulüp hem de takım karlı çıkabilir" dediği öğrenildi.

ROTA AVRUPA DEĞİL ASYA!

Bu görüşme sonrası Comolli'nin Giuliano'ya müşteri aramaya başladığı belirlendi. Ancak transferin bitimine 2 hafta kaldığı için Comolli'nin Avrupa değil Arap kulüpleri üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyo

GIULIANO BU İŞE NE DİYECEK?

Hatta şu anda S.Arabistan'dan bir kulüple görüşme yapıldığı da belirtildi. Giuliano'nun Fener'den ayrılmaya ve Avrupa dışında oynamaya nasıl yaklaşacağı merak konusu.

 

Giuliano İçin Olumsuz Rapor" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/fenerbahce-teknik-direktoru-cocudan-giuliano-icin-olumsuz-rapor-f80ff2.jpg" alt=""/>

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:37
  1. Fenerbahçe
  2. Arabistan
  3. Benfica
  4. Giuliano

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'ye Janssen şoku! Kesinleşti
    1. Fenerbahçe'ye Janssen şoku! Kesinleşti
    2. Şanlıurfa'da 2 yıldır aranan cinayet..
    3. Nehirde kaybolan Batuhan'dan acı haber..
    4. 6 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi
    5. İzmir'de oyun havası dehşeti! Damat..
    6. Beykoz'da yokuş aşağı giden araç takla..
    7. Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri..
    8. UKOME'den sarı taksiler için flaş karar!
    9. Bursa’da gençlerin kavgasında kan aktı
    10. Kastamonu’da zabıta memuru, arkadaşını..
    11. Sağlık Bakanlığı'ndan bayram genelgesi
    12. Niğde'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    13. Düğünde oyun havası kavgası: 1 ölü
    14. Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi belli oldu
    15. Sırbistan Futbol Federasyonundan flaş..
    16. Çanlar Netanyahu için çalıyor!..
    17. Hacı adayları yarın Arafat'a çıkacak
    18. 27 yaşındaki Fransız genç Müslüman oldu
    19. Başkan Erdoğan oyunu kullandı
    20. Avrupa ülkesinde Putin krizi! İstifa..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?