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Ekonomi Coca-Cola'dan "1 Menü Alana 1 Menü Hediye" kampanyası
Ekonomi

Coca-Cola'dan "1 Menü Alana 1 Menü Hediye" kampanyası

Kampanya kapsamında Coca-Cola'nın "Daha Daha" online promosyon platformu veya www.dahadaha.com web sitesi üzerinden promosyona katılarak kod oluşturan müşterilere katılımcı restoranlarda aldıkları seçili menülerin ikincisi hediye ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:17:57 -
Coca-Cola'dan "1 Menü Alana 1 Menü Hediye" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, pandemi döneminde hayata geçirdiği "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyası ve yeme-içme sektöründe hizmet veren işletmelere yönelik tanıtım ve hijyen kiti desteğinin ardından "1 Menü Alana 1 Menü Hediye" kampanyasını başlattı.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre şirket, pandemi döneminde hem tüketiciye fayda yaratma hem de yeme-içme sektöründe hizmet sunan işletmeleri destekleme hedefiyle yeni bir kampanyaya daha imza attı.

"1 Menü Alana 1 Menü Hediye" kampanyası ile Coca-Cola'nın "Daha Daha" online promosyon platformu veya www.dahadaha.com web sitesi üzerinden promosyona katılarak kod oluşturan müşterilere katılımcı restoranlarda aldıkları seçili menülerin ikincisi hediye ediliyor.

Müşteriler, katılımcı restoran işletmesinin belirlediği menülerden bir adet aldığında ikinci aynı menüyü Daha Daha üzerinden yarattıkları promosyon kodunu göstererek alabiliyor.

Her katılımcı promosyon süresince toplamda bir kere hediye kazanabilirken, Daha Daha üzerinden oluşturulan kod, anında ya da "Daha Cüzdan" sekmesine eklenerek kampanya süresi olan 01 Ekim tarihine kadar kullanılabiliyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Coca-Cola, pandemiden olumsuz etkilenen günlük hayatın normale dönüşüne katkıda bulunmak, tüketiciye fayda yaratmak ve yeme-içme sektörünü desteklemek hedefiyle Temmuz ayından bu yana müşterileriyle yeniden buluşan 500'ü aşkın küçük restoran ile yerel zincire Google Programatik Ağı üzerinden tanıtım desteği veriyor.

Ayrıca müşterileriyle yeniden buluşan kafe ve restoran gibi küçük yerel işletmelere hijyen kitleri dağıtıyor.

Toplam 17 bin hijyen kiti hazırlayan Coca-Cola Türkiye, dezenfektan, 10 adet maske, 10 adet eldiven ve bilgilendirme broşürünün yer aldığı kitleri Türkiye genelinde toplam 12 bin noktaya ulaştırdı.

Satış noktalarını desteklemenin yanı sıra tüketiciye fayda sağlamak amacıyla toplam 1,5 milyon kişiye sevdikleri Coca-Cola tatlarını hediye eden "Bu Coca- Cola Bizden" kampanyasına da Coca-Cola'nın online promosyon platformu "DahaDaha" uygulamasından ulaşılabiliyor.






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