Çobanbey’e ziyaret Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye’nin Çobanbey ilçesinde temaslarda bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye’nin Çobanbey ilçesinde temaslarda bulundu.

Vali Recep Soytürk, Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Halep Kentine bağlı Çobanbey ilçesindeki Çobanbey AFAD Lojistik Deposunda Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Güngen, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu.

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