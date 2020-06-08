  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çobanbey Sınır Kapısı’nda kaçakçılığa geçit yok

Kilis Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı içerisinde Suriye’ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramada milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:43:18 -
Çobanbey Sınır Kapısı’nda kaçakçılığa geçit yok

Kilis Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı içerisinde Suriye’ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramada milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirdi.


Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Suriye’ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramalar ve kontrollerde 2020 yılı içerisinde 40 bin paket kaçak sigara, 1 milyon TL değerinde cep telefonu, ticari emtia ile bomba yapımında kullanılan 25 ton asit ele geçirdi. Yayalar üzerinde de aramalar yapılarak milyonlarca TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.


Çobanbey Gümrük Müdürlüğüne gelen araçlar, x-ray cihazından geçiriliyor. Dedektör köpekler eşliğinde araçlar didik didik aranıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı