Çoban çantasının faydaları ve zararları İbrahim Saraçoğlu anlatıyor! Çoban çantası kürü nasıl yapılır?

Turpgiller familyasından çoban çantası otunu hiç duymuş muydunuz? Eğer cevabınız hayırsa, sizi böyle alalım ve şifa dolu bu minik ot ile tanıştıralım. Çayırlarda, tarlalarda yetiştirilen bu bitki hem kendiliğinden yetişebiliyor, hem de saksıda ekilebiliyor. Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı olan çoban çantası, kalp şeklindeki meyve keseleri ve küçük çiçekleri ile tanınıyor. Boyu 50-60 santimetreye çıkabilen çoban çantası, halk arasında 'çıngıraklı ot, kuşkuş otu ve medik' isimleriyle de biliniyor. Japonların uzun ömrün sırrı olarak tanımladıkları çoban çantası otu, sağlık açısından oldukça faydalı. Peki, çoban çantasının faydaları neler, nasıl kullanılır? İşte, çoban çantası faydaları ve kullanımı:

Bitkiler, hastalıkların şifa bulmasına vesile olan doğal reçetelerdir. Çoban çantası da onlardan biridir. Özellikle Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan sıkça duyduğumuz çoban otu adeta bir sağlık kalkanıdır. Daha çok Akdeniz ve civarında yetişse de hemen her bölgede çoban çantasına rastlamak mümkündür. Şifa deposu olan bu bitki dünya genelinde oldukça popülerdir. Örneğin çoban çantası yüzyıllardan beri kullanılagelen bir bitki olup, Gurtner, Hipokrat ve Galen gibi tıp tarihinin ileri gelen isimleri de çoban çantasını tüketmiş ve tavsiye etmişlerdir.

Sebze bahçeleri, çayırlar, yol kenarları, tarlalar, bayırlar ve hendekler çoban çantasının yetiştiği alanlardır. Civelek ve çemberotu diye de anılan çoban çantası, bazı yörelerde cıngıldak diye bilinir.

Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan Çoban Çantası Kürü Tarifi

1 bardak suyu kaynatın. Kaynayan 1 bardak suyun içine bir tatlı kaşığı Çoban Çantası bitkisini katıp kısık ateşte 5 dk kaynatın. Sıcakken süzün. Akşam yemeklerinden 1 saat sonra 1 su bardağı için. Dr. Saraçoğlu hemoroid basur hastalığı için bu küre 1 ay devam etmeyi tavsiye ediyor.

Çoban Çantasının Faydaları

*Burun kanamasını anında keser.

*Mide, böbrek ve akciğer kanaması gibi iç kanamalara da faydalıdır.

*Kan akışını düzenler ve tansiyonun yükselmesini önler.

*Çoban çantası çayına bal eklenip tüketilirse böbrek kumlarını döker.

*Bu bitkiyi haşlayıp yaralarınıza uygularsanız iyileşme sürecini hızlandırmış olursunuz.

*Çoban çantası kas hastalıklarının tedavisine de yardımcıdır. Bilhassa kas erimesi için son derece şifalıdır.

*Böbrek kumunu atmak için: Çoban çantasını kaynatın ve bal ilave edip tüketin. Günde 1 çay bardağı içebilirsiniz.

*Böbrek iltihabından kurtulmak için: Hatmi çiçeği ile çoban çantasını birlikte kaynatıp bal katarak düzenli tüketin.

*Yaraların tedavisi için: Çoban çantasını haşlayın ve yaralarınıza lapa halinde uygulayın.

*Adet düzensizlikleri için: Ayrık otu kökü ve çoban çantasını kaynatıp bal ilavesiyle beraber tüketin. Adet döneminden evvel tüketilirse aşırı adet kanaması olmasını engeller.

*Hemoroid (basur) için: Çoban çantasını kaynatıp her gün 3-5 defa bununla pansuman yapın.

*Peklik (kabızlık) için: Çoban çantasını kaynatın ve bal ekleyerek tok karnına için.

*Burun kanaması için: Çoban çantasını kaynatın ve burnunuza çekin.

*Yatıştırıcı-sakinleştirici etkisinden yararlanmak için: Çoban çantasını kaynatıp bal ilave ederek tüketmeyi sürdürün.

*Tüm bunlara ek olarak çoban çantası damarların daralmasını sağlayarak kanamaları dindirir. Hem iç kanamalara hem de dış kanamalara çok iyi gelir.

*Mide, bağırsak ve burun yaralarındaki kanamaları geçirir.

*Damar şişliklerinin, varislerin geçmesinde etkilidir, karaciğer sağlığını destekler.

*İdrar söktürür.

*Kan akışını rahatlatır.

*Tansiyonu dengeler.

*Kasları güçlendirir.

*Botanikçiler ve doktorlar tarafından önerilen çoban çantası, dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Böbrek, mesane, akciğer, rahim ve mide kanamaları için kurutulmuş çobançantası çayı tavsiye edilmektedir. Yapısında fumarik asit bulunduğundan kanserli tümörlerin yok edilmesinde de etkili olduğu belirtilmektedir.



Çoban Çantasının Zararları Nelerdir? İbrahim Saraçoğlu Anlatıyor

Gebelik planlaması yapıyorsanız veya gebelik dönemindeyseniz çoban çantası bitkisinden mutlaka uzak durmalısınız. Çünkü rahimdeki kanın azalmasına yol açar. Bu ise anne karnındaki bebeğin beslenmesini olumsuz yönde etkiler. Hamileliğin 1-16. haftaları arasında çoban çantası tüketenlerin düşük yapma riski maalesef çok yüksektir. Çoban çantası rahim kasılmalarının artmasına sebebiyet verir. Çin'li uzmanlar hangi bitkilerin kısırlığa sebep olduğunu araştırarak bir liste yayınlamışlardır. Çoban çantası ise bu listenin 7. sırasındadır. Yani hamile kalma olasılığını düşürdüğü yadsınamaz bir gerçektir.

Siri Lanka, Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkelerinde kadınların daha kolay doğum yapmasını sağlayabilmek için doğuma az bir zaman kala annelere çoban çantası bitkisiyle hazırlanan çay içirilir. Uterin contracting yani rahim kasılmalarını hızlandıran ve artıran bir bitki olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Ayrıca eğer tiroid yetmezliğiniz varsa çoban çantası tüketmemelisiniz.