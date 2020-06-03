CNN'in kuyruk acısı bitmiyor! Trump'ın İncil'li fotoğrafıyla ilgili skandal 'Türkiye' yorumu
Amerikan medya kuruluşu CNN'in Türkiye ile ilgili kuyruk acısı bitmiyor. ABD'yi savaş alanına çeviren protesto gösterileriyle ilgili canlı yayında ABD Başkanı Donald Trump'ın İncel'le pozunu yorumlayan emekli general Russel Honore, “Bir an Türkiye’den bir sahne izliyorum sandım” dedi.
Gezi kalkışmasında da ön planda bulunan Amerikan medya organı CNN’in Türkiye hazımsızlığı sürüyor.
ABD’yi savaş alanına çeviren siyahi isyanı canlı yayında yorumlayan ABD’li emekli general Russel Honore’a, Donald Trump'ın kilise önünde Hristiyanların kutsal kitabı İncil'le çekildiği fotoğraf soruldu.
Skandal yorum
"İlk gördüğümde bir an Türkiye’den bir sahne izliyorum sandım” diyen Honore, Trump’ın anayasayı anlamadığını ya da umursamadığını savundu.
Russel Honore, yaşananları rahatsız edici bulduğunu söyleyerek ABD askerlerinin bu şekilde kullanılmaması gerektiğini ifade etti.
Honore ayrıca, Honoreyaşananları rahatsız edici bulduğunu söyleyerek ABD askerlerinin bu şekilde kullanılmaması gerektiğini ifade etti.