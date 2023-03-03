CNN Türk'ten flaş iddia: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş imzayı attı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek ifadeler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini duyurdu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "isyan" çağrısı yaptı. CNN Türk'ten ise flaş bir iddia geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek ifadeler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini duyurdu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "isyan" çağrısında bulundu.
Yaşanan bomba gelişmelerin ardından ise CNN Türk'ten flaş bir iddia geldi.
CNN Türk'te, İmamoğlu ve Yavaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdiği ileri sürüldü.
Kanalda yapılan açıklamada şu iddialarda bulunuldu:
"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen bir bildiriye imza attığı ve yakın zamanda açıklanacağı belirtiliyor."
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