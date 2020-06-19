CNN Türk muhabirinin canlı yayındaki zor anları! Öksürüğe boğuldu
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak altında sırılsıklam kalan, ilgili son gelişmeleri ekran başındakilere aktaran CNN Türk muhabiri, canlı yayında öksürük krizine girince "Sözü şimdi size bırakıyorum" deyince topu stüdyodakilere attı.
Bugün İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken bu gelişmeleri ekran başındakilere aktarmaya çalışan muhabirler de zaman zaman zor anlar yaşayabiliyor.
Topu stüdyodakilere attı
Bunun son örneğini CNN Türk ekranlarında gördük. Bağcılar'dan canlı yayın yapan ve son gelişmeleri ekran başındakilere aktaran kadın muhabir, aniden öksürmeye başladı. Bir süre bu şekilde konuşmaya çalışan talihsiz muhabir, daha fazla devam edemeyeceğini anlayarak topu stüdyodakilere attı.
Dikkatli izleyiciler fark etti
CNN Türk canlı yayınında yaşanan bu anlar, ekran başındaki dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.