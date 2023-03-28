CNBC'den Türk savunma sanayii yorumu: Erdoğan'ın projesi meyvesini verdi

Savunma sanayiindeki değişimin köklerinin 2000 yılların başında gerçekleştiği kaydedilen analizde, "Katil İHA'lar ve milyar dolarlık anlaşmalar: Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayiisi, küresel nüfuzunu artırıyor" başlığı kullanıldı.



"TÜRK SAVUNMA SANAYİİ, DIŞ POLİTİKADA KALDIRAÇ ETKİSİ YAPIYOR"

Türkiye'nin özellikle de İHA'larla birlikte dış politikada da el yükselttiği ifade edilen yazıda, "Türkiye'nin küresel savunma sanayiindeki rolünü ileri taşıyan tek şey İHA'lar değil. Türk savunma sanayii şirketlerinin son birkaç yılda yaptığı uluslararası anlaşmaların sayısı, hızlıca artan talebi ve Ar-Ge'ye yapılan yatırımı gösteriyor, Türk dış siyaseti için de kaldıraç etkisi oluyor" ifadeleri kullanıdı.

İHRACATA BÜYÜK KATKISI

Bayraktar TB2'nin Ukrayna savaşındaki rolüne vurgu yapılan analizde, savunma sanayiindeki ihracatın geldiği nokta şu cümlelerle anlatıldı:

"Türkiye 2022'de 4,4 milyar dolar savunma ihracatı yaptı. Bu, bazı Avrupa ülkelerinin yıllık savunma bütçesinden fazla. Söz konusu rakamın 2023′te 6 milyar dolara çıkarması bekleniyor."



"DÖNÜŞÜM 2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA BAŞLADI"

Türkiye'nin bu alanda 2 bin şirketi bulunduğu belirtilen haberde, "Bu dönüşümün kökleri, 2000'li yılların başında Ankara'nın modern ve kendi kendine yetebilen bir savunma sektörü kurma ve yerli yatırımı teşvik etme stratejisine dayanıyor.

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ERDOĞAN'IN YEREL FİRMALARA VERDİĞİ DESTEK

Erdoğan'ın yerli firmalara güçlü devlet yatırımları yapmaya devam ettiği yirmi yıllık projesi, silah satışlarının Türkiye'nin yurtdışındaki etkisini (Asya, Orta Doğu, Avrupa, Körfez bölgesi) artırmasıyla meyvelerini veriyor.



SAHADA ALINAN BAŞARILAR

Türkiye'nin üretim ayak izi ABD, Rusya ve Çin gibi büyük oyunculara kıyasla hala küçük olsa da Ukrayna'nın yanı sıra Libya, Suriye ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kullanılan Bayraktar insansız hava aracı gibi silahlarının performansıyla dikkatleri üzerine çekti" ifadeleri kullanıldı.

TÜRK ŞİRKETLERİ 7/24 ÇALIŞIYOR VE ALINAN SİPARİŞLERİ ÜRETİYOR

NATO müttefiklerinin -özellikle Avrupa'da- Rusya'yla savaşması için Ukrayna'ya silah sağladığı ve bunun da kendi silah stoklarını ciddi şekilde azalttığına vurgu yapan CNBC, "Türk savunma sanayii şirketleri, önümüzdeki yıllar boyunca NATO ülkelerinin envanterini yenilemek için gelen siparişlerle dolu olduklarını belirtiyorlar" dedi.

Türk savunma sanayii şirketlerine gelen yüksek talebe vurgu yapılan haberde, Assan Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner, şirketinin önümüzdeki birkaç yıl için siparişlerle dolu olduğunu ve vardiyaların 24 saat çalıştığını söyleyerek, "Ukrayna-Rusya savaşı büyük bir talep yarattı, savaşa katılmayan ülkeler bile stok yapıyor. Sadece NATO ülkelerinden gelen talebi karşılamak için üretim kapasitemizi şimdiden iki katına çıkarıyoruz" dedi.

"BÜYÜK TALEP VAR"

Türk savunma şirketi PAVOTEK'in Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen de "Orta Doğu'dan, Asya'dan, Avrupa'dan büyük bir uluslararası talep var. Ukrayna'daki savaşla birlikte Türkiye, İHA'lar ve kara platformları da dahil olmak üzere ekipman desteği konusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" diye konuştu.