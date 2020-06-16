ÇMO, anız için uyardı

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, tüm uyarı ve önlemlere rağmen anız yakmaya devam edilmesiyle toprağın zarar gördüğünü, çevrenin kirlendiğini ve hava kalitesinin düştüğünü bildirdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, anız yakmanın canlı yaşamını, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini hatırlatarak, "2019 yılı yaz aylarında Adana’nın havasındaki partikül madde miktarı, 54 gün sınır değerlerin üzerinde çıktı. Kentimizde yaz - kış ayrımı olmaksızın her mevsim hava kirliliği yaşanmakta ve kentlimiz kirli havaya maruz kalmaktadır” dedi.

Salgın döneminin, hava kalitesinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Doğan şöyle konuştu:

"Hava kirliliğinin yoğun yaşandığı kentlerde solunum sistemi rahatsızlıklarının olması da kaçınılmaz bir durumdur. Yani kentlerin hava kalitesi, temiz bir havaya ve yeteri miktarda yeşil alanlara sahip olmaları solunum rahatsızlıklarının azalmasında da etkilidir. Bu nedenle temiz bir çevre ve havaya sahip olmak doğrudan sağlıkla bağlantılı bir durumdur. Ancak çevresel etkilerin yanında anız yakılması hava kalitesini ciddi şekilde azaltmaktadır. Anız yakma ayrıca toprağa organik madde açısından katkı sağlayan kısmın ortadan kaldırılması, birçok canlının ölmesi anlamına gelmekte ve toprağın veriminin azalmasına neden olmaktadır."

"Anız yakmak, maliyeti düşürmez, toprağa zarar verir"

Anız yakmanın zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de aslında ülke topraklarına büyük zarar verdiğini kaydeden Doğan şöyle devam etti:

“Saatlerce süren yangınlarla birlikte oluşan dumanlar hava kirliliğine neden olmaktadır. Toprak yüzeyinde yüksek derecede sıcaklık meydana geldiğinden toprağın içerisinde mikrobiyolojik canlıların azalarak doğal dengenin bozulmasına, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak bozulan yapısı nedeniyle veriminin düşmesine, organik madde içeriği azalan toprağın su tutma kapasitesinin düşmesine, erozyona uğramasına ve kuraklığa sebebiyet vermektedir.”

“Çiftçiler, doğru bilgilendirilmeli”

Başkan Kenan Doğan, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

“Anız yangınlarının önlenmesi için yetkili birimlerin izleme ve denetleme görevini artırması, çiftçilerin anız yangınlarının olumsuzlukları konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir. Ayrıca hububat hasadının ardından toprak yüzeyinden alınamayan kısımlar uygun aletlerle parçalanmalı ve bu durumun toprağa ve toprağın yeni ürün için hazır hale getirilmesine engel olmayacağı anlatılmalıdır. Denetimlerin ve cezai işlemlerin, anız yakılmasını caydırıcı şekilde uygulanması, toprağa ve doğaya verilen tahribatın önüne geçilmesinde büyük katkı sağlayacaktır.”