Club Brugge, Leipzig'i deplasmanda yendi
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Club Brugge deplasmanda Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-1'lik skorla yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında RB Leipzig ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Red Bull Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Club Brugge 2-1 kazandı.
Club Brugge'e galibiyeti getiren golleri Vanaken ve Rits kaydetti. RB Leipzig'in tek golü Nkunku'dan geldi.
Bu sonuçla Club Brugge puanını 4'e yükseltti. RB Leipzig ise ikinci maçların sonunda henüz puanla tanışamadı.