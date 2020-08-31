Claudio Bravo Real Betis ile anlaştı
İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Claudio Bravo ile Real Betis Kulübü 1+1 yıllığına anlaştı.
İspanyol takımı Real Betis, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Claudio Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Futbol kariyerine Şili'nin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'de file bekçisi olmuştu. Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda toplam 61 maça çıktı.