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Spor Claudio Bravo Real Betis ile anlaştı
Spor

Claudio Bravo Real Betis ile anlaştı

İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Claudio Bravo ile Real Betis Kulübü 1+1 yıllığına anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 05:38:00 -
Claudio Bravo Real Betis ile anlaştı

İspanyol takımı Real Betis, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Claudio Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Futbol kariyerine Şili'nin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'de file bekçisi olmuştu. Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda toplam 61 maça çıktı.

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