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Ekonomi Class Petrol 2021 sonuna kadar 50 yeni istasyon açacak
Ekonomi

Class Petrol 2021 sonuna kadar 50 yeni istasyon açacak

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:30:42 -
Class Petrol 2021 sonuna kadar 50 yeni istasyon açacak

ANKARA (AA) - Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Class Petrol, Tuzla istasyonunu hizmete açtı. Şirket, 2021 sonuna kadar 50 yeni istasyon açarak binden fazla kişiyi istihdam etmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, açılışı gerçekleştirilen Tuzla istasyonu, Class Petrol'un İstanbul E-5 üzerindeki 5'inci yatırımı oldu.

Gelecek yıl sonuna kadar 50 yeni istasyon açarak toplamda binden fazla kişiyi istihdam etmeye hazırlanan şirketin istasyon açılışında Azerbaycan ve Türkiye bayrakları dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısına destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yeni istasyonumuzda onlarca kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu rakamı her geçen gün artıracağız. Şu zorlu dönemde tüm iş dünyasının bu çağrıya destek vermesi gerekiyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır. Türkiye yatırım yapıldığında yüksek kazanç sağlanacak ülkeler arasında olduğunu tüm dünyaya gösterecektir. Sektörde ayakta kalabilmek için ayrıcalıklı olmak gerekiyor. Yalnızca 'indirimli satış' yetmiyor. İstasyonlarınızın, akaryakıtınızın ve marketleriniz kalitesi bile önemli. Tuvalet temizliği bile, müşterilerinizin sizi tercih etmesi için bir sebep. Kar marjlarımızdan feragat ediyoruz. Müşterilerimiz bizden her anlamda kaliteli hizmet alıyor."

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