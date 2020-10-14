CK Enerji İK Direktörlüğü’ne Müstecaplıoğlu atandı
Türkiye’nin 7 şehrinde, 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren, İstanbul’un Avrupa Yakası’nı aydınlatan CK Enerji’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Barış Müstecaplıoğlu atandı.
Müstecaplıoğlu, 20 yılı aşkın süredir farklı sektörlerin lider firmalarında İnsan Kaynakları yöneticiliği yaptı. Barış Müstecaplıoğlu, CK Enerji olarak enerji sektöründe en çok çalışılmak istenen şirket olmayı hedeflediklerini, insan kaynakları stratejilerinin yalın, çevik ve tasarım odaklı bir bakış açısıyla yenilenmesi adına heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktıklarını belirtti.