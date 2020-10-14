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Ekonomi CK Enerji İK Direktörlüğü’ne Müstecaplıoğlu atandı
Ekonomi

CK Enerji İK Direktörlüğü’ne Müstecaplıoğlu atandı

Türkiye’nin 7 şehrinde, 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren, İstanbul’un Avrupa Yakası’nı aydınlatan CK Enerji’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Barış Müstecaplıoğlu atandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:46:00 -
CK Enerji İK Direktörlüğü’ne Müstecaplıoğlu atandı

Müstecaplıoğlu, 20 yılı aşkın süredir farklı sektörlerin lider firmalarında İnsan Kaynakları yöneticiliği yaptı. Barış Müstecaplıoğlu, CK Enerji olarak enerji sektöründe en çok çalışılmak istenen şirket olmayı hedeflediklerini, insan kaynakları stratejilerinin yalın, çevik ve tasarım odaklı bir bakış açısıyla yenilenmesi adına heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktıklarını belirtti.

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