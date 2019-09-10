0553 313 94 23

Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü düzenledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.

10 Eylül 2019 Salı 15:35
Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü düzenledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.


Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı nedeniyle Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde aşure günü etkinliği ve dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Kaymakam Davut Sinanoğlu, Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, amirler, komiserler ve çok sayıda polis memuru katıldı.


Etkinlikte konuşan Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, mübarek Muharrem hayırlı olması temennisinde bulundu.


Yapılan konuşmaların ardından okunan duaya sonrası Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ve Emniyet Müdürü Güngör Yıldız polis ve davetlilere aşure ikram etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göbek fıtığı belirtileri nelerdir? Göbek fıtığı nedir? Göbek fıtığı nasıl iyileşir? Göbek fıtığı neden olur?
    1. Göbek fıtığı belirtileri nelerdir?..
    2. İran'da Aşure Günü etkinliği
    3. Sudan’da kolera salgını
    4. DAGC’den Başkan Sekmen’e ziyaret
    5. İYİ Parti'yi karıştıran kavga! 'Önce..
    6. Akbulut: "Patent ve marka konusundaki..
    7. Bağ evinde cinayet
    8. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta aşure..
    9. Yüksek şeker nedir? Yüksek şekerin..
    10. Yabancı sporcular Managat’ın gururu..
    11. ESO yeni üye sanayicileri ile istişare..
    12. Esed rejimi İdlib'de sivil..
    13. Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    14. GÜNCELLEME 3 - Kartal'da silahlı saldırı
    15. Diyanet ve Milli Eğitim personeliyle..
    16. Beyaz Sirke Nedir? Beyaz sirke nasıl..
    17. Otomobilin klimasına uyuşturucu..
    18. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    19. Anadolu Adliyesi’ndeki silahlı saldırı..
    20. Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon..
    21. Adıyaman Belediyeler birliği..
    22. Türkiye’nin ilk Maden Kurtarma..
    23. Paraya para demiyorlar! Satışlar daha..
    24. Denizli Basket 2 hazırlık maçı yapacak
    25. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye..
    26. AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem..
    27. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    28. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    29. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    30. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!