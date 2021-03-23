Cizre Belediyesi’nden 40 milyon TL’ye satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre değerli mülk Cizre’nin en işlek sokağı olan Şah Mahallesi sevgi sokağında, Cizre Hükümet Konağı yanı, Bankalar Caddesinde yer almaktadır. Taşınmazımız bitişik nizam kısmi ticari alan olup, Avlulu İki Katlı Kargir Bina, Müştemilatı ve 6 katlı imar durum belgesine sahiptir. Taşınmaza ait ön, yan ve arka olmak üzere üç giriş yol bulunmaktadır.

Bu değerli mülkün satış ihalesi 01.04.2021 tarih ve saat 14:00’de Cizre Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ