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Ekonomi Cizre Belediyesi’nden 40 milyon TL’ye satılık
Ekonomi

Cizre Belediyesi’nden 40 milyon TL’ye satılık

Cizre Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendine ait bulunan Şah mahalesindeki 1.982 m2 arsa ve içinde bulunan avlulu iki katlı kargir binasını müştemilatı ile birlikte 40 milyon TL bedelle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:05:00 -
Cizre Belediyesi’nden 40 milyon TL’ye satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre değerli mülk Cizre’nin en işlek sokağı olan Şah Mahallesi sevgi sokağında, Cizre Hükümet Konağı yanı, Bankalar Caddesinde yer almaktadır. Taşınmazımız bitişik nizam kısmi ticari alan olup, Avlulu İki Katlı Kargir Bina,  Müştemilatı ve 6 katlı imar durum belgesine sahiptir. Taşınmaza ait ön, yan ve arka olmak üzere üç giriş yol bulunmaktadır.

Bu değerli mülkün satış ihalesi 01.04.2021 tarih ve saat 14:00’de Cizre Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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