Cizre Belediye Başkanlığı ticari binasını satışa çıkardı
Cizre Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendine ait olan komple ticari binasını açık teklif usulü ile 3.396.456 TL’den satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre taşınmazın ihalesi 02.04.2021 günü saat 11:00’de Cizre Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacak.
Nur Mahallesi İdil Karayolu üzerinde bulunan taşınmazın bina sahası 1.773m² olup, sahada 31,00 m² x 6,00 m² = 186 m² ölçülerinde bir adet bina mevcuttur. Binada 5 adet x 23m² = 115 m²’ lik dükkan, 2 adet 13+13m² Bay ve Bayan WC, 1 adet 10 m² mescit, 1 adet 8m² Çay Ocağı bulunmaktadır. 1.428 m² açık saha alanı mevcuttur. Bir girişi olan bina; ihata duvarı ve tel örgüler ile döşenmiş olup, raylı demir kapıya sahiptir.
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